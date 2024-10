Kate Middleton se rinde y deja al príncipe Guillermo a su aire con el príncipe Harry

No es ningún secreto que la relación fraternal entre el príncipe Guillermo y el príncipe Harry no atraviesa su mejor momento de un tiempo a esta parte. El abrupto portazo de los duques de Sussex a la Corona y sus posteriores declaraciones públicas en las que atacaban a miembros importantes de los Windsor no fueron bien vistas por los príncipes de Gales, y un enorme cisma los separa desde hace meses.

En este clima de tensión, Kate Middleton habría jugado un papel fundamental a la hora de intentar que su esposo y su cuñado acerquen posturas. La princesa también miraba con recelo al príncipe Harry a consecuencia de sus salidas de tono, pero tal y como ella misma señaló, el cáncer le ha hecho poner el foco solo en las cosas importantes de la vida y ha habido una especie de acercamiento con el duque de Sussex en los últimos meses.

Sin embargo, Kate Middleton se ha rendido en lo que respecta a la relación del príncipe Guillermo con el príncipe Harry y ha decidido dejarlos a su aire, poniendo fin a su papel de mediadora. Sus prioridades, como se ha comentado anteriormente, son otras ahora. “Catherine tiene demasiadas cosas en su agenda como para preocuparse por intentar convencer a un hermano que se ha distanciado”, comenta a “Ok!” Jennie Bond, periodista y excorresponsal de la BBC. “Al final, su lealtad y su corazón pertenecen a su marido, y no creo que Kate ejerza ninguna presión sobre Guillermo para que le ofrezca una rama de olivo a Harry a menos que él decida que eso es lo que quiere. Y eso parece totalmente improbable en el futuro cercano”, añade la experta en realeza británica.

Prince Harry, left, and Prince William stand together Dominic Lipinski Agencia AP

Su lucha contra el cáncer ha mermado sus energías y resulta evidente que su foco está dirigido plenamente a recuperarse, dejando al margen las guerras familiares en las que ella, además, poco tiene que ver: “La idea de que Kate todavía tenga tiempo y energía para seguir haciendo de pacificadora es una tontería. Lo intentó durante años y finalmente se dio por vencida, a su pesar. Hizo su parte, pero no fue suficiente para construir un puente entre Guillermo y el Rey Carlos III por un lado y Harry por el otro”, recalca Bond.

La periodista explica también que la enfermedad por la que pasa Kate Middleton “ha fortalecido más que nunca su matrimonio con Guillermo”, tal y como se vio reflejado en el videocomunicado con el que anunció que había puesto fin a su tratamiento de quimioterapia.