Meghan Markle, ‘cazada’ por una fan en un escondite de lujo lejos de Harry

Meghan Markle está imparable desde que consiguiese romper lazos con la familia real británica para comenzar una lucrativa andadura en solitario. Ya no tiene que rendir cuentas a Buckingham sobre sus movimientos, al igual que su marido, el príncipe Harry, que incluso se ha enemistado con los suyos por apostar por su propia familia. Han emplazado su nueva vida al otro lado del charco, en Los Ángeles, en una de las zonas más elitistas y privativas. Sin embargo, según las últimas informaciones, su nuevo hogar le está dificultando la tarea de volver al trabajo y recuperar a lo que tuvo que renunciar por convertirse en duquesa de Sussex, de ahí que haya establecido una base secreta en un exclusivo hotel.

Meghan Markle KIM LUDBROOK EFE

Los últimos trabajos que se trae entre manos la exactriz pasan por dar el salto a la política. Ha entrado por sorpresa en las quinielas para ocupar el cargo de senadora demócrata que ha dejado vacante Dianne Feinstein tras su fallecimiento a los 90 años. Incluso se hablan de sus aspiraciones a conquistar la Casa Blanca, aunque quizá las miras estén demasiado altas sin haber dado los pasos previos. Pero también estaría negociando su regreso por todo lo alto a Hollywood para convertirse en el fichaje estrella de una gran producción. No obstante, vive a 160 kilómetros de distancia de donde se cuecen los grandes proyectos, lo que le habría obligado a contar con un refugio secreto que, ahora, ha dejado de ser tan secreto.

Meghan Markle está lejos de la agencia de talentos William Morris Endeavour, con la que ha firmado en abril su contrato de representación. Su vida en Montecito es plácida, aunque no exenta de sustos, pero también está a 160 kilómetros de su lugar de ‘trabajo’. Quizá por eso ha decidido emplazar largas estancias en la ciudad californiana en uno de los complejos residenciales más exclusivos, el Beverly Hills Hotel, donde puede gozar de la privacidad buscada, mientras continúa rodeada de lujos. Ha sabido eludir la atención mediática y ocultar sus pasos durante mucho tiempo, pero las redes sociales han sido su peor enemigo esta vez.

El selfi de Meghan Markle frente al hotel Instagram de Jen Su

Hace tan solo unos días atrás, la duquesa de Sussex fue vista en las inmediaciones de este emblemático y lujosísimo hotel. Fueron un grupo de admiradoras quienes se toparon con ella por la calle y no dudaron en pedirle hacerse un selfie para inmortalizar el instante y así dar envidia a los seguidores con la real coincidencia. “Llegué a Los Ángeles y me encontré con la fabulosa Meghan Markle. Increíble manera de empezar el viaje”, escribía la locutora Jen Su. Después dio más detalles: “Aterrizamos en Los Ángeles y de camino a cenar nos encontramos con Meghan Markle. Totalmente discreta y súper amable, tuvimos una agradable conversación”, a lo que añadió que no estaba el príncipe Harry junto a ella, pues “estaba sola”.

Beverly Hills Hotel Booking

Sin embargo, esta iniciativa ha desvelado dónde estaba escondida Meghan Markle cuando acude a reunirse para escuchar ofertas y concretar su esperado regreso a Hollywood. Recogió el testigo la periodista Kinsey Schofield de ‘GB News’: “Uno de los rumores es que Meghan se ha instalado en una suite de hotel frente a su agencia y que tiene los ojos puestos en oportunidades más grandes”. Y es que está a cinco minutos de su agencia de representación, a diez minutos de las oficinas de Netflix y a 15 kilómetros de la sede de Disney.

Pero el Beverly Hills Hotel no solo ha seducido a Meghan Markle por su estratégica posición. También porque las estancias de este establecimiento de cinco estrellas, ambientadas en los años dorados de Hollywood, es el refugio predilecto de los vips: “Celebridades, miembros de la realeza y líderes de todo el mundo con un alojamiento de lujo, un servicio ejemplar y una belleza incomparable”, anuncian desde la propia web oficial del hotel. Y es que por sus 210 habitaciones han pasado desde Elizabeth Taylor hasta Marilyn Monroe, además de ser el lugar en el que falleció Whitney Houston en 2012. La mujer del príncipe Harry estaría en una de sus suites, con piscina privada, un amplio salón, comedor, cocina propia y hasta un despacho completo para poder trabajar y realizar reuniones de trabajo para cerrar contratos millonarios. Una estancia valorada en 2.500 euros la noche, no apta para todos los bolsillos.