La misión secreta para el regreso de Harry a la Corona

Sus amigos le han puesto el nombre de «operación recuperar a Harry del frío». Por «frío» se refieren a la soleada Montecito donde Harry se autoexilió en 2021. Sería un frío más bien interior o social. Los amigos no son las celebridades hollywoodianas que frecuenta en California sino los viejos colegas de Inglaterra, en especial de Eton, la escuela elitista donde estudio desde los catorce a los dieciocho años, entre 2009 y 2013. La «operación» consiste en conseguir que Harry regrese al Reino Unido, vuelva a trabajar para la Casa Real y recupere el favor de los británicos.

No es que sus amigos hayan decidido ir a rescatarle, sino todo lo contrario, durante las últimas semanas Harry ha estado enviando mensajes de whatsapp a antiguos compañeros, amigos, socios, pidiéndoles que le ayuden a volver. Otros medios británicos desmienten que Harry esté pensando en hacerlo. Lo cierto es que no quiere regresar del todo, sino trabajar para La Firma, que es como la reina denominaba a la Casa Real, pero seguir en Montecito. Esto es lo que quería hacer cuando en enero de 2020 anunció que se independizaba de su familia. Entonces no esperaba que Buckingham Palace cortara todos sus vínculos con él y con Meghan Markle.

Meghan Markle y el príncipe Harry, en el estreno de "El Rey León" en Londres en 2019 Gtres

Los rumores se han propagado después de saberse que en los últimos meses han dimitido dos de sus principales personas de confianza. La primera fue Josh Ketter, jefe de personal de los Sussex, que dejó su cargo el mes pasado después de solo tres meses en el cargo. Y la segunda es Christine Weil Schirmer, jefa de comunicaciones, una de las más prestigiosas relaciones públicas de Hollywood, especializada en la gestión de la reputación. Schirmer llevaba desde 2020, en el inicio de su aventura norteamericana, trabajando para los duques de Sussex. Es el décimo asesor en dejar de trabajar para ellos desde que residen en Estados Unidos.

También se ha producido un aparente distanciamiento de su glamuroso e influyente círculo de amistades, que incluye a la todopoderosa presentadora Oprah Winfrey, al actor Tyler Perry y a los Clooney. Ninguno de ellos promovió la nueva empresa de estilo de vida de Meghan, American Riviera Orchard, y los Sussex no fueron vistos en la exclusiva fiesta de cumpleaños de Winfrey.

Estos signos de enfriamiento contrastan con los mensajes que ha estado enviando a sus amigos ingleses pidiéndoles ayuda para reparar su reputación en Reino Unido y para rehacer los puentes emocionales con su familia. Señalan que Harry se ha cansado de los consejos de sus asesores hollywoodienses que le alejan de su esencia. Y por esto vuelve a mirar atrás.

Uno de estos amigos ya habría ideado un plan secreto que consiste en volver a trabajar para la Casa Real con un perfil bajo, realizando pequeños actos, funciones simples como cortar cintas, nada que ver con lo que hacía antes, y hacerlo de forma silenciosa, sin anuncios ni altavoces mediáticos, sin comunicados oficiales, para volver a ganarse la estima y la confianza de los británicos, perdida en el momento en que decidió marcharse.

Los príncipes Guillermo y Harry Gtres

Y todos coinciden en que la única persona que puede liderar este plan secreto es Edward Lane Fox, su exsecretario privado. Lane Fox entró en el equipo del príncipe en 2012, cuando éste estaba pasando por una crisis de relaciones públicas tras la filtración de unas fotos desnudo durante un viaje a Estados Unidos. Él fue el artífice de la recuperación de la imagen pública de Harry en medio de la avalancha de titulares obscenos en las portadas de los diarios. Lane Fox también ayudó a Harry a crear los juegos para los soldados heridos en batalla, Invictus, en 2014. Al igual que Harry, también había sido soldado. Y más tarde, en 2016, cuando Harry y Meghan empezaron a salir, fue el encargado de ayudar a Meghan a adaptarse y a respirar en el apretado corsé de la familia real. Lo llamaron «el enviado del cielo» por la tremenda ayuda que supuso para la entonces actriz estadounidense. Lane Fox dejó su cargo de secretario privado en 2018, un mes antes de que la pareja se casara en una boda repleta de celebridades en Windsor.

A partir de ese momento que empezaron los problemas. En la famosa entrevista con Oprah Winfrey para la CBS en 2021, Meghan confesó que había caído en una depresión, que pensó en quitarse la vida y que no solo no la ayudaron, sino que la aislaron todavía más muros adentro, en los palacios y mansiones donde transcurría su solitaria vida. Meghan y Harry acusaron a la casa real de racismo. La prensa amarilla inglesa siempre ha sido muy hostil con la exactriz, según Harry por ser multirracial y extranjera.

Ruptura fraternal

El menor de los hijos de Carlos III era el favorito de los británicos por delante de su hermano mayor. Los dos siempre estuvieron muy unidos, desde la muerte de su madre cuando eran adolescentes. Cuando entró Kate Middleton en la ecuación, nada se alteró. Pero sí con la llegada de Meghan. La pareja se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Hasta que decidieron marcharse. Y se rompió todo. O se había roto ya antes y por eso se fueron. Desde entonces la distancia se ha incrementado todavía más. Las últimas visitas de Harry a Inglaterra han evidenciado este distanciamiento. Meghan y él son los últimos «royals» en popularidad en las encuestas británicas. En el décimo aniversario de los juegos Invictus, en mayo, ningún miembro de la casa real acudió a los eventos celebrados en Londres. Harry quiso ver a su padre, pero este no le dio audiencia. En la presentación de unos premios con el nombre de Diana los dos hermanos evitaron también coincidir. Cuentan que la relación entre ellos está totalmente destrozada y que Harry tampoco tiene claro que quiera recuperarla. Ninguno de los príncipes se habló al encontrarse en el funeral de su tío, Lord Fellowes, la semana pasada. Dicen que el primogénito del rey no quiere que Harry esté presente en su coronación cuando llegue el momento. La relación fraternal será abordada en una etapa más avanzada de este plan secreto, una vez Harry haya empezado a trabajar. Ahora mismo sería un esfuerzo baldío. Recuperar la relación con su padre es más factible.

príncipe Harry y Príncipe Guillermo Gtres

Recientemente ha trascendido que Carlos está conversando con líderes religiosos y guías espirituales para profundizar en la naturaleza del Perdón y pasar página pese al daño causado. En sus memorias, Harry se refirió a Camila como su «madrastra malvada». Carlos no ve a sus nietos, Archie y Lilibet, desde junio de 2022 cuando asistieron al jubileo de Platino de la difunta Isabel II. Y nadie de la familia real ha visitado a Harry y Megan en California. La ruptura es total. Pero Carlos estaría abierto a una posible reconciliación con su hijo. Cuentan que le echa de menos, que le sigue queriendo y que la puerta permanece abierta para Harry y su familia. Tan pronto supo del cáncer de su padre, viajó a Inglaterra. De momento ha decidido no actualizar sus memorias para la edición de bolsillo que será publicada el mes que viene y no conceder más entrevistas.

No se sabe quién se encargará de asesorar a Harry sobre su vuelta, si será Lane Fox o si será otra persona. Sea quien sea que esté al frente de la operación tiene una misión colosal por delante. Tras la muerte de Diana idearon una campaña de relaciones públicas para conseguir que el pueblo aceptara a Camila, que entonces era la villana que rompió el matrimonio de Carlos y Lady Di. Finalmente se ha convertido en reina y ha sido aceptada por los británicos. ¿Podrá Harry hacer lo mismo?

Meghan, acusada de pornografía de la pobreza

Dos reveses para Meghan Markle. El primero ha sido el rechazo de la oficina de patentes estadounidense para registrar la marca de su nueva empresa, American Riviera, que vende mermeladas, cubiertos y libros de cocina, porque la «Riviera americana», que es como se conoce a Santa Bárbara, está considerado como término geográfico y, por tanto, no se puede patentar. El segundo es la inversión que la duquesa de Sussex había hecho en la compañía de bolsos Cesta Collective, fabricados en Ruanda por mujeres con míseros salarios, pese a que la compañía asegura que cobran más que el resto. Acusan a Meghan Markle de hacer pornografía de la pobreza, cuando, según ella, solo pretende dar visibilidad y proyección a las mujeres ruandesas.

Dos años sin Isabel II: homenaje privado

Hoy es el segundo aniversario de la muerte de Isabel II, que falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, su lugar favorito. No hay actos públicos programados para rendirle homenaje. La familia real británica pasará el aniversario en Balmoral. Asistirá a una misa por la mañana para recordarla y, durante la cena, Carlos III alzará la copa y brindará por su difunta madre. La nueva biografía de Kate Middleton revela que precipitó su mudanza de Londres a Windsor un mes antes de que falleciera para que su esposo, el príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, pudieran pasar más tiempo con la reina porque sabían que eran sus últimos días.