El príncipe Guillermo "roba" al chef José Andrés al príncipe Harry para un proyecto junto a Rania de Jordania y Cate Blanchett

La relación entre el príncipe Harry y el príncipe Guillermo es cada vez más distante y no parece que el cisma que los separa vaya a cerrarse pronto. De hecho, recientemente, coincidieron en el funeral de Lord Robert Fellowes, marido de su tía Jane Fellowes, pero no se dirigieron la palabra durante el sepelio.

Una de las pocas cosas que les une en este momento es, precisamente, su familia y el resto del círculo de amigos que comparten, y parece que el chef español José Andrés es uno de ellos.

El cocinero mantiene una estrecha relación con los duques de Sussex, a quienes entrevistó en 2021 en la revista “Time” cuando sus nombres entraron en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Después, fue Meghan Markle quien participó en “The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity”, un libro de cocina que recoge recetas de otros muchos rostros conocidos y cuyos beneficios se destinaron a la organización benéfica de José Andrés, World Central Kitchen.

Ahora, ha sido el príncipe Guillermo quien ha querido “robar” al chef español a los duques de Sussex y fichar por él para su próximo proyecto. Se trata de The Earthshot Prize, unos galardones que pretenden reconocer el trabajo en el cuidado del medioambiente de personas y organizaciones. El príncipe de Gales ha contado con José Andrés para que forme parte del Consejo de los premios, encargado de elegir a los galardonados. Le acompañan como nuevos miembros Wanjira Mathai, ambientalista y activista keniana, vicepresidentala y directora regional del Instituto Africa at the World Resources; y Nemonte Nenquimo, una activista indígena y miembro de la nación Huaorani de la región amazónica de Ecuador.

El resto del Consejo está formado por otros nombres muy conocidos, como el propio príncipe Guillermo, la Reina Rania de Jordania, Cate Blanchett o Stella McCartney.

El príncipe Harry apunta al Reino Unido

Cuatro años después del infame “Megxit”, parece que el príncipe Harry estaría reconsiderando su regreso al Reino Unido y retomar algunas de sus funciones con la Corona. Así lo llevan asegurando estos últimos días diferentes medios británicos, que insisten en que el duque de Sussex se ha puesto en contacto con miembros del equipo con el que trabajaba cuando todavía estaba al servicio de la Casa Real para organizar un regreso paulatino.

El objetivo sería doble: recuperar la confianza perdida del pueblo británico y el favor de su familia. En el aire queda si Meghan Markle también entra en la ecuación o si ella permanecerá en Estados Unidos al margen de las personas que, dice, tanto daño le hicieron.