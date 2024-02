El motivo por el que Isabel II quería que Lady Di se casara con Andrés de Inglaterra

"My mother and I" ("Mi madre y yo"), de Ingrid Stewart, es el título del nuevo libro que desvelará detalles desconocidos en la relación entre la difunta Isabel II y su hijo, el actual rey Carlos III. Tal y como adelanta hoy, 5 de febrero, el diario británico "Mirror", la monarca quería que Diana Spencer se casara con su hijo pequeño, el príncipe Andrés, y no con el sucesor al trono. "La reina, alerta ante una posible nueva mujer en la vida de su hijo, tenía solo dos reservas. Se preguntaba si alguien tan joven podría diferenciar entre el hombre y el príncipe. Y no pudo evitar pensar que la chica Spencer se adaptaría mucho mejor a su hijo menor, Andrés", escribe la autora.

«En una intervención típica de abuela, un mes después invitó a Diana y a Carlos a pasar unos días en Birkhall, su casa en la finca de Balmoral», cuenta Seward. En ese encuentro Isabel II no soportaba que la joven "rezumara encanto y fuera terriblemente amable": "Se veía maravillosa, muy relajada y muy emocionada consigo misma", continúa. Siempre pensó que podría eclipsar al príncipe que estaba destinado a ser rey, y por eso, pensó que era mejor opción para su hijo Andrés, que por entonces comenzaba su relación con Sarah Ferguson, con quien se casaría tras un romance corto.

Cuando el matrimonio entre Lady Diana y Carlos comenzó a deteriorarse, la princesa recurrió a la reina en busca de ayuda, asegurando que «la estaban victimizando y nadie la entendía". La reina Isabel "llegó a temer" los encuentros con su nuera pues "se sentía agotada, abatida y confundida". Y, aunque la reina siempre la escuchó, nunca le ofreció soluciones, según reveló una fuente cercana a la Casa Real a Ingrid Seward.