Las rabietas del príncipe William: solo Kate Middleton sabe cómo poner calma

Para su nuevo libro "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" ("Sí, señora: la vida secreta de los sirvientes reales"), el experto real Tom Quinn contó con las confidencias de algunos trabajadores de la realeza británica. En sus declaraciones, expuestas en sus páginas, los empleados tienen para todos. De Carlos III dicen que "es bastante apacible, pero tiene la mecha corta". Del príncipe Andrés se burlan por su obsesión por alinear los peluches y de la reina Camilla destacan su desinterés por reinar.

Al autor, sin embargo, le costó encontrar personas del servicio real que hablase más de los príncipes de Gales. Al contrario. Le confirmaron cómo aplica ese estilo de crianza que siempre ha defendido, mucho más emocional y cercana a sus hijos que la recibida por su marido por parte de Diana y Carlos, que delegaron en niñeras su infancia. Sí terminaron revelando la tendencia a las rabietas del príncipe Williams, un aspecto que no es del todo nuevo. Harry ya reveló algo similar en sus memorias.

Vivo reflejo de su padre

El carácter caprichoso de Williams es, de acuerdo con lo que indica un antiguo trabajador, el vivo reflejo de la actitud de su padre, el rey Carlos. Recordemos uno de los actos de la coronación, cuando el rey Carlos se mostró visiblemente molesto al mancharse los dedos con tinta tras firmar un documento.

"Las personas que tienen todo hecho desde la infancia tienden a ser bastante malcriadas y propensas a ataques de irritación porque no tienen ni idea del trabajo que supone lavar y planchar, pulir y coser, nunca lo han hecho. No sé dónde estaría Guillermo sin Kate. Ella lo calma cuando se pone un poco díscolo, dice que a veces tiene que tratarlo como a un cuarto hijo".

Aunque siempre muestra un rostro afable en público, en la intimidad es un hombre que, cuando se siente irritado o molesto, monta en cólera de un modo infantil, incapaz de gestionar sus rabietas. Afortunadamente, cuenta con el apoyo inquebrantable de Kate Middleton, que ha aprendido a calmarlo.

El viernes 21 de marzo, Quinn hizo estas revelaciones durante una entrevista emitida en Fox News. Contó que una de las cosas que más pueden irritar al heredero son los imprevistos. "A veces William tiene pequeñas rabietas e irritaciones si las cosas no se hacen como él quiere (como heredero del trono británico)", señaló.

En sus declaraciones a Fox News, añadió que, según le han transmitido los exempleados, el Príncipe de Gales se comporta de manera "muy exigente", si bien aclaró que esas rabietas se han ido haciendo cada vez menos frecuentes. "Él seguía siendo un niño emocionalmente necesitado que creció y se convirtió en un adulto emocionalmente necesitado", justificó.