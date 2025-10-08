Sarah Ferguson no levanta cabeza: el dineral que ha perdido por culpa de una mala inversión

Sarah Ferguson no atraviesa su mejor momento. La exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra ha corrido su misma suerte y sufre en sus propias carnes el escarnio público tras demostrarse su buena relación con el pederasta Jeffrey Epstein, incluso después de que se hicieran públicos sus abusos.

Los periódicos “The Sun” y “The Mail on Sunday” publicaron un correo electrónico que envió la duquesa de York a Epstein en 2011, pocas semanas después de que se distanciara públicamente del financiero caído en desgracia para salvar su propia imagen. “Como sabes, no dije ni una palabra con P sobre ti”, escribió, según “The Sun”, y añadió: “Debo disculparme humildemente contigo y de corazón por ello. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”. Su correo electrónico continuaba: “Hoy te pido disculpas por no haber respondido a tu correo ni haberme puesto en contacto contigo. Estaba postrada en cama por el miedo. Estaba paralizada”.

Una misiva digital que evidencia que la relación entre ella y Epstein se mantuvo después de que se hicieran públicas sus graves acusaciones, y que han sumido a Ferguson en una crisis de reputación similar a la de su exmarido.

Un mal momento al que ahora se suma una fallida inversión financiera que la ha llevado a perder cerca de medio millón de euros. Hace tres años, Ferguson compró por 4,25 millones de libras una pequeña casa en el barrio de Belgravia, un barrio adinerado del centro de Londres. El dueño era Hugh Grosvenor, duque de Westminster, íntimo de la familia real inglesa.

Sarah Ferguson Gtres

Desde el primer momento, Ferguson dejó claro que no tenía intención alguna de mudarse a esa vivienda, sino que la adquirió a modo de “inversión” para sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York. Por desgracia, por muy buenas que fueran sus intenciones, la operación no ha salido como ella esperaba…

En un mercado de la vivienda con precios al alza en casi toda Europa, el caso de la zona de Belgravia y otros barrios ricos de Reino Unido es diferente. Ante la ausencia de compradores extranjeros interesados en adquirir viviendas de lujo en el país, espantados por el Brexit, el coste de estas viviendas ha experimentado un notable decrecimiento en los últimos meses.

Ferguson ha tenido que vender la casa a un precio muy por debajo del valor por el que la compró: 3,85 millones de libras, es decir, un 10 % menos. Más de 465.000 euros que se han ido por el desagüe, aunque claro, para gente de bien como Fergie, apenas será una minucia de su patrimonio.