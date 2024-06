El Rey Felipe, en la boda de un íntimo, pero ni rastro de Letizia

Este sábado han sido numerosas las bodas de alto calibre que han dado el salto a los titulares. Pero quizá la que más ruido está ocasionando sea el enlace de Natalia Alfonsín Uranga, hija deJaime Alfonsín, quien fuese jefe de la Casa del Rey y mano derecha tanto del Rey Juan Carlos I como de su heredero, el Rey Felipe VI. El monarca ha sido uno de los invitados que más miradas acaparó durante la celebración, pero también de los que más comentarios despertó, pues hacía acto de presencia en solitario. Ni rastro de la Reina Letizia, que optó por no acompañar a su esposo en tan importante cita, ni respaldar tan mágico día para quien fuese uno de los hombres de confianza de la familia real y, a día de hoy, consejero privado del Rey.

El Rey Felipe VI llega a Las Ventas entre vítores y aplausos Gtres

Han sido ingentes los intentos de la pareja y su familia para que no se colasen miradas indiscretas en su enlace. Aun así, no han podido evitar que las cámaras y reporteros aguardasen a las puertas del recinto en el que ha tenido lugar la celebración, para dar buena cuenta de los invitados y las notas de color que tuviesen lugar. Así se ha podido comprobar que entre los asistentes se encontraba el Rey Felipe, como así han confirmado desde el programa ‘Fiesta’. Se esperaba su asistencia, pues el padrino de la boda es el hombre de confianza del Monarca, pero también se dio por confirmada la presencia de la Reina Letizia, como así mantuvo a lo largo de estos días la revista ‘Hola’ al desgranar los detalles del enlace. Eso sí, al tratarse de un acto de carácter privado que va mucho más allá de lo recogido en la agenda oficial, no había confirmación expresa. De ahí la expectación reinante.

Desde el programa de Emma García se ha confirmado que el Rey Felipe ha estado en la boda de la hija de Jaime Alfonsín. Eso sí, en solitario. Han tenido acceso en exclusiva a unas imágenes en las que se ve al monarca charlando animadamente con otros invitados al enlace. Pero, además, se confirma que no hubo ni rastro de la Reina Letizia, lo que fue muy comentado en el programa, pues se desconoce el motivo por el cual causó baja en tan importante velada. Las versiones son variopintas y para todos los gustos. Hay incluso quien le otorga a la consorte el detalle de no querer asistir por no robarle el protagonismo a los novios. Sus estilismos son analizados con lupa, más si estos son de carácter privado y alejados del férreo control del protocolo. Por ello, ver su elección para ser la invitada perfecta supondría todo un boom para las expertas en moda, pero esto tendrá que esperar, pues no se ha producido.

La Reina Letizia en la boda de Federico y Mary de Dinamarca en 2024 Gtres

Aunque suene extraño, lo cierto es que suele ser habitual que la Reina Letizia no acompañe al Rey Felipe en este tipo de acontecimientos. De hecho, disfrutan mucho de su ocio por separado, siendo muchos los ejemplos de escapadas que ha realizado el Soberano junto a sus amigos o su propia familia, mientras que la consorte hace lo propio por su cuenta con sus íntimas. Pero pronto se les verá de nuevo juntos, pues después de este intenso fin de semana cargado de bodas, la agenda oficial de los Reyes les avisa de que los próximos días serán moviditos. También para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El próximo miércoles, 3 de julio, la familia al completo estará en la Academia Militar de Zaragoza para asistir a la entrega de despacho de la heredera al trono. Un acto cargado de simbolismo. Lo mismo que sucederá el viernes, cuando el Rey y su hija mayor pongan rumbo a Lleida para nuevas entregas de despachos, donde la Reina Letizia no asistirá, cediendo el protagonismo a su marido y su primogénita, como así ha hecho este sábado en la boda de la hija de Jaime Alfonsín.