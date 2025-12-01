Salen a subasta calcetines navideños confeccionados con cortinas de Sandringham

Este lunes 1 de diciembre ha comenzado la subasta benéfica "12 Días de Navidad" de 2025, organizada por The King's Foundation, en apoyo a la artesanía y el patrimonio. Este año, la fundación del rey Carlos III ofrece al gran público la oportunidad de poder pujar por unos calcetines decorativos navideño confeccionados con las históricas cortinas de color amarillo mostaza de Sandringham, la propiedad situada de los Windsor en Norfolk. La subasta, que ha arrancado este lunes, finalizará el próximo 12 de diciembre.

Detalles de la subasta

En total, se han realizado 25 calcetines navideños, piezas únicas que han sido bordadas por las costureras de Dumfries House Sewing Bee, una iniciativa comunitaria de la fundación. Las artesanas han tardado más de seis horas de trabajo en confeccionar cada una de las piezas, motivo por el que cada media navideña ha salido a subasta con un precio inicial de 300 euros aproximadamente.

El calcetín número 25 será un regalo de Navidad para el rey Carlos III de parte de la fundación, ya que fue idea del monarca esta subasta benéfica. "Fue un proyecto muy emocionante para el Concurso de Costura. Tener la oportunidad de trabajar con una tela de tanta importancia histórica fue un verdadero honor para ellos, y están muy orgullosos del resultado", confesó Sarah McClymont, formadora de la Fundación del Rey, al diario "The telegraph". Sobre Carlos III, reveló uno de los portavoces de la fundación que que fue él quien "descubrió la existencia de este material y dijo: 'Muy bien, sin duda se le puede dar un buen uso'".

Subastas de otros años

Este 2025 es la tercera vez que salen a subasta objetos realizados con materiales reciclados de las residencias reales del Reino Unido por iniciativa de la Fundación del Rey. En 2023, las cortinas del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor se convirtieron en kimonos de lujo y, el año pasado, recortes de telas se utilizaron para crear ocho reposapiés elaborados por estudiantes de la Escuela de Muebles de Highgrove Gardens y de la Escuela de Muebles de Snowdon.