Lydia Lozano rompe a llorar al hablar de la gravedad de Charly: “La bacteria está tocando muchos órganos”

Lydia Lozano está atravesando uno de las peores etapas de su vida. Después de la muerte de su hermano y recientemente de su madre, se enfrenta a graves problemas de salud de su marido Charly. Ella misma arrastra fuertes dolores de espalda que en muchos momentos de su vida le han impedido llevar una vida normal. Por eso comprende por lo que pasaba su esposo, quien también sufría dolores y por los que fue intervenido. El matrimonio pensaba que con su entrada en quirófano se solucionarían sus males y vería recuperada su vida, con mayor libertad de movimientos y las mismas ganas de disfrutar. Pero una bacteria les ha quitado la ilusión.

Días después de la operación que ha retirado a la periodista del plató de ‘De viernes’, su marido volvió de urgencias al hospital. Tuvo que ser de nuevo ingresado, a consecuencia de una bacteria que estaba atacando a un órgano vital. La situación es delicada, como así ha declarado el entorno más próximo a la colaboradora a LA RAZÓN: “Es más grave de lo que parece”. Y es que a la dificultad que entraña la difícil operación de espalda a la que se sometió, la aparición de una bacteria a la que no encuentran remedio está destrozando a su familia. Especialmente a Lydia, que ha vuelto a romper a llorar al hablar sobre la situación.

Lydia Lozano, un mar de lágrimas al hablar de Charly

Desde el entorno más cercano a la periodista reconocen que la situación es complicada. Especialmente desde que Charly regresase al hospital con una bacteria a la que no logran plantar cara de manera eficaz. Aquí lleva ingresado desde hace varias semanas. Mientras los médicos hacen su trabajo y el paciente continúa “dopado”, según asegura su propia mujer, amplia la información en ‘El tiempo justo’: “Lo de la bacteria es muy complicado y sabéis que no voy a hacer declaraciones, porque es…”, se rompe Lydia Lozano en el interior de su vehículo, cuando trata de responder las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’.

Lydia Lozano visita a su marido en el hospital Gtres

Está destrozada y no tiene fuerzas para guardar la compostura y termina desmoronándose: “Es que es súper duro y encima yo estoy con gripe”. Sí está yendo a estar al lado de su marido todos los días, a pesar del riesgo de contagiarle: “Sí voy, pero con mascarilla y tal, pero es muy duro”. Así explica a la periodista que no siempre puede estar los viernes en el programa de Telecinco que le hizo volver a la cadena tras su veto. Poco después de volver tuvo que aparcarlo para estar junto a Charly, pero siempre que puede ocupa su silla. Este finde no pudo, porque “estaba muy delicado. Todos los días que he faltado ha sido porque han sido días duros”.

Lydia Lozano, mientras se seca las lágrimas, confiesa que no sabe realmente cómo está evolucionando Charly al tratamiento contra la bacteria. Hasta que no logren eliminarla de su organismo, no puede cantar victoria. Y es que comenzó afectando a un órgano vital y ahora ella habla en plural al dar pinceladas sobre su batalla, sin entrar en demasiados detalles: “Él es un jabato, porque si me pasaran tantas cosas a mí no lo aguantaría. Llevamos dos meses ya. Están tocando muchos órganos. No quiero ni especificar, ni decir…”, decía tratando de recomponerse del sofocón, antes de ir a comprar unos periódicos y regresar al hospital para estar con su marido.