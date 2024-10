Todos los detalles del nuevo ingreso hospitalario de Kate Middleton

La princesa de Gales tendrá que volver al hospital, incluso ser ingresada, a pesar del anuncio, hace unas semanas de que su tratamiento de quimioterapia había terminado. Ha sido Concha Calleja, en el programa "Fiesta", la que ha señalado que será la semana del 21 de octubre cuando Kate Middleton vuelva de nuevo al centro hospitalario en el que fue operada. No se trata de una recaída en la enfermedad que padece la esposa de William, sino que se trata de corroborar su actual estado de salud. "Se tiene que hacer unas pruebas. Si el cáncer ha remitido, tendrá que realizarse una nueva intervención pequeña, pero para más adelante. Eso si todo está bien. Si las pruebas no van bien, que los tratamientos no hayan sido suficientes, se agendará una nueva sesión de quimioterapia", revelaba la escritora.

En un principio, la princesa de Gales tan solo permanecerá ingresada 24 horas hasta obtener los resultados. Lo que no ha concretado la experta ha sido de qué se trataría la pequeña intervención a la que sería sometida Middleton. Fue en enero de este año cuando la futura reina consorte se sometió a una cirugía abdominal en la que le detectaron el cáncer. Desde el palacio de Kensington no se ha producido ningún comunicado y siguen su política de discreción con la salud de Kate.

La última aparición pública de Kate se produjo la semana pasada cuando acudió junto a William de Inglaterra a un acto que tuvo lugar en el Castillo de Windsor. Allí la duquesa de Cambridge tuvo un emotivo encuentro con una joven enferma de cáncer y con su familia. Sobre este encuentro privado, Middleton escribió el siguiente mensaje en redes sociales. "Un placer reunirme con Liz hoy en Windsor. Una joven fotógrafa talentosa cuya creatividad y fuerza nos ha inspirado a ambos. Gracias por compartir tus fotos e historia con nosotros".

En un conmovedor vídeo familiar, la duquesa de Cambridge anunció el fin de su tratamiento. "A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida, tal y como la conocemos, puede cambiar en un instante. Hemos tenido que encontrar la manera de navegar por aguas tormentosas y caminos desconocidos". Además, revelaba cómo la enfermedad había cambiado su visión y sus prioridades : "El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos. Con humildad, también te enfrenta a tus propias vulnerabilidades (…) Este tiempo nos ha recordado sobre todo a William y a mí que debemos reflexionar y agradecer las cosas sencillas pero importantes de la vida".