Shakira, millonaria en números rojos: así se sentará en el banquillo

La vida de Shakira, antaño tranquila y apacible, se ha tornado en una existencia convulsa en las últimas semanas. Su separación de Gerard Piqué, enamorado de nuevo, ha hecho saltar por los aires un matrimonio que de puertas para afuera aparentaba ser una historia de amor con cimientos de hormigón. Para colmo, la cantante ha sido imputada esta semana por presunto fraude fiscal a Hacienda. Debe responder por seis delitos relacionados con presunta irregularidad en el pago evasión del IRPF y el impuesto de patrimonio entre los años 2012 y 2014. Según la fiscalía, Shakira utilizó varias sociedades radicadas en distintos paraísos fiscales como Países Bajos, Malta, Luxemburgo o las Islas Vírgenes Británicas, con el fin de evitar tributar en España. La fiscalía basa su acusación en que la colombiana vivió en España más de medio año durante los años 2012, 2013 y 2014 convirtiendo a Shakira, residente fiscal de plena obligación. Concretamente traza su estancia en España en la vivienda comprada en común con Piqué, en Esplugues de Llobregat (Barcelona). La Fiscalía pide para ella 8 años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros por defraudar 14,5 millones. La cantante niega las acusaciones de la Fiscalía española y rechazó un acuerdo, por considerarse inocente.

Pero, ¿cómo se enfrenta Shakira al juez? Al margen de las sociedades en diversos paraísos fiscales, en España la cantante participa como cargo directivo en tres sociedades, en las que no está Piqué. La de Barranquilla es administradora solidaria de la empresa She Wolf Investment SL desde julio de 2018. La empresa dedicada a los servicios financieros no presenta cuentas desde el año de su constitución, cuando declaró no haber facturado ni un solo euro, pero sí declaró pérdidas por 1.905,98 euros. La sociedad es parte de la matriz de uno de los holding empresariales de la artista, Carpe Diem Corp. S.A.R.L., una empresa radicada en Luxemburgo, que posee el cien por cien de las acciones de la misma. En She Wolf Investment, Shakira comparte administración solidaria con Ferrán Vilaseca Lemus, el abogado de confianza de Piqué, hasta el punto que es el letrado que el futbolista colocó en el Andorra CF, cuando el jugador compró el club en 2018.

Shakira FOTO: Daniel Cole AP

Números rojos

Como la anterior, localizada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Shakira también figura como accionista mayoritaria de la sociedad Golden Global Tour SL. La cantante siguió el ejemplo de la anterior sociedad colocando en ella a Vilaseca, como administrador solidario. Sus últimas cuentas datan de 2020, año en que la artista facturó 2.343.335 euros obteniendo un resultado positivo tras impuestos de 172.068 euros. Unos años antes, en 2012, había creado Fire Rabbit SL, la primera de sus sociedades y base de su fortuna. La empresa facturó en el ejercicio de 2020 números rojos por valor de 125.414,95 euros. Pese a los malos resultados de los últimos años en lo que la sociedad ha visto caer en picado su facturación, la empresa guarda en su tesorería activos por valor de 6,7 millones de euros. Números rojos para presentarse ante el juez.