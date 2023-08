Carlos Santana se disculpa tras decir que las personas transgénero deben permanecer en el armario

El famoso guitarrista Carlos Santana se ha visto obligado a pedir disculpas tras un comentario tránsfobo que lanzó entre canción y canción durante uno de sus conciertos en Atlantic City, en Nueva Jersey, celebrado el mes de julio pasado.

El vídeo ha tardado en salir a la luz, pero en cuanto se ha conocido se ha convertido en viral. Dado el revuelo generado, Santana ha tenido que pedir disculpas públicamente a través de su perfil social en Facebook.

"Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres", dijo en el concierto. "Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien". No acabó ahí, pues Santana afirmó de manera contundente: "Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario es asunto tuyo".

El ganador de 10 Grammy y tres Grammy Latinos, el artista ha oficializado su disculpas: "Lo siento por mis comentarios insensibles". "No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije hirió a la gente y esa no era mi intención. Me disculpo sinceramente con al comunidad transgénero y con todos los que he ofendido" afirma en su carta de disculpas.