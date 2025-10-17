"Podía volar": Al Pacino rinde un homenaje público a Diane Keaton tras su muerte

El final de sus vidas los encontró por separado, cada uno con un modelo de familia muy distinto al que un día pudieron construir juntos. Diane Keaton, fiel a su independencia, tomó la decisión de ser madre en solitario y adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke. Al Pacino, por su parte, es padre de cuatro hijos, todos ellos fruto de diferentes relaciones que mantuvo tras la ruptura definitiva con Keaton.

De hecho, fue un ultimátum lo que dinamitó la relación para siempre en 1990. Así lo confesó la propia actriz en una entrevista en 2017, donde desveló que le exigió a Pacino un compromiso de matrimonio que el actor, en aquel momento, no pudo asumir. Aquella presión precipitó una separación que pondría punto y final a un largo y comentado noviazgo.

Y es que su romance se había prolongado de manera intermitente durante dieciséis años, un idilio que arrancó en 1974 y que, sin embargo, nunca culminó en boda. Curiosamente, ninguno de los dos actores llegó a casarse jamás, una coincidencia que marca dos trayectorias vitales que estuvieron profundamente entrelazadas durante mucho tiempo.

El amor que nació en el rodaje de El Padrino

Precisamente, fue en un plató de cine donde todo comenzó. En la gran pantalla dieron vida a Michael y Kay Corleone, la atormentada pareja protagonista de la mítica saga de El Padrino. La química que desprendían traspasó la ficción, convirtiendo su tormentoso matrimonio en la película en un fiel reflejo de la intensa y compleja relación que mantenían lejos de los focos.

Por todo ello, las palabras de Al Pacino resuenan con especial fuerza ahora. Cinco días después del fallecimiento de la actriz, que murió el pasado 11 de octubre a los 79 años a causa de una neumonía, el legendario intérprete de 85 años ha emitido un comunicado. En él lamenta la pérdida de quien fue, según sus propias palabras, su «compañera, amiga y una influencia» a lo largo de su vida, cerrando así el capítulo de una de las grandes historias de amor de Hollywood.