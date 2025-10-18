“Me siento lista para un triatlón”: Una conocida actriz desvela su método para mantenerse saludable y activa

La actriz estadounidense Gabrielle Union, de 52 años, ha revelado cuál es una de las claves de su bienestar físico y mental: las clases de Pilates. En una entrevista concedida a la revista People, la intérprete explicó que esta disciplina le ha aportado equilibrio y fortaleza, convirtiéndose en un pilar de su rutina de entrenamiento. “He ido a tres clases de Pilates esta semana. Me siento lista para un triatlón”, afirmó durante la ceremonia de los Premios PeabodyTrailblazer, celebrada el 10 de octubre en honor a Questlove.

Union, conocida por películas como Bring It On o Love & Basketball, explicó que combina el Pilates con entrenamiento ligero, ejercicios de fuerza y sesiones de baile con sus amigos. “Juro por el Pilates, el entrenamiento suave y las fiestas de baile con Robin (Thede) y el resto de nuestros amigos”, señaló. Aun así, aseguró que su enfoque se basa en el equilibrio: “Todo con moderación”.

Además de cuidar su salud física, la actriz mantiene una mentalidad positiva hacia el envejecimiento. Actualmente se prepara para celebrar su cumpleaños número 53 el próximo 29 de octubre y planea hacerlo junto a su marido, el exjugador de la NBA Dwyane Wade, que estará en Italia rodando un proyecto. “Con suerte, mi esposo me llevará a pasear por la ciudad”, comentó.

Una filosofía de vida basada en la moderación y el movimiento

Union y Wade celebraron su undécimo aniversario de boda el pasado 30 de agosto. Con motivo de la fecha, la actriz publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó la complicidad que mantienen tras más de una década juntos. “Todavía me despierto junto a mi mejor amigo, riéndonos en las aventuras, bailando en los desafíos y compartiendo la vida”, escribió en Instagram.

La intérprete agradeció el apoyo de quienes la siguen en su carrera y en su faceta familiar. “Gracias a todos los que siguen orando por nuestra unión y apoyando a nuestra familia; no lo damos por sentado”, añadió.

Su mensaje, coherente con la filosofía que defiende en su día a día, resume un enfoque vital que equilibra actividad física, bienestar emocional y gratitud. “Brindemos por más años de amor, risas y todo lo demás. Para siempre, por la eternidad y por nosotros”, concluyó.