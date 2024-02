Jamie Lee Curtis celebra 25 años de sobriedad

Jamie Lee Curtis apenas necesita presentación en la industria del cine. Fue sex symbol en los 80 y 90. Hija de Tony Curtis y Janet Leigh, dos leyendas de Hollywood, recibió su merecidísimo Oscar en 2023 por interpretar a una recaudadora de impuestos vieja, fea y gorda en "Todo a la vez en todas partes", pero antes la habíamos conocido por títulos como "Entre pillos anda el juego" o "Un pez llamado Wanda", entre otros muchos éxitos. Sexy, cómica, carismática… Sin embargo, su biografía está marcada fuertemente por su lucha contra las adicciones, algo que ha relatado con valentía en algunas ocasiones.

Tony Curtis y Janet Leigh, con sus hijas Kelly, de 2 años y medio, y la recién nacida Jamie Lee

En 2023 confesó que tuvo suerte de no haber coincidido con el auge del fentanilo durante esa década en la que se hizo adicta a los opiáceos. "Estaría muerta", reconoció. Esta droga que está acabando con la vida de miles de personas en Estados Unidos, como la del nieto de Robert de Niro, no estuvo afortunadamente a su alcance. Fue en 2008 cuando reveló su problema con diferentes sustancias, como los analgésicos que robaba a su hermana. Tras la muerte de Prince, describió en una carta su particular infierno después de una prescripción médica de opiáceos a los que terminó enganchada en secreto: "Quería matar el dolor físico y emocional con las drogas".

Abstinencia

A sus 65 años y después de un complicado proceso, la actriz ha querido compartir a través de su cuenta de Instagram su alegría por cumplir 25 años de sobriedad alejada de los opiáceos. Acompaña su texto con una ficha que simboliza su lucha contra las adicciones a lo largo de un cuarto de siglo.

"25 años limpia y sobria. Un día a la vez. 9.125 de ellos. Lo que hay dentro, como cantaba mi viejo amigo Adam, es una sensación de calma, serenidad, propósito y el mayor sentimiento de que no estoy sola. Muchos otros comparten la misma enfermedad y la misma solución", ha escrito. Jamie Lee transmite además un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que han tocado fondo: "Para todos los que luchan contra la adicción y la vergüenza, aquí fuera hay otros que se preocupan. Mi mano en la tuya. Nuestras manos en las tuyas".

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de felicitaciones por parte de colegas dentro de la industria del entretenimiento, como Michelle Pfeiffer, Sheila E., Tatum O’Neal, Maria Shriver y la drag queen Kasha Davis, quien además ha desvelado que la lucha contra las adicciones de Jamie Lee Curtis le ha servido a ella como ejemplo de superación para alejarse ella de sus propias adicciones y perseverar en sus esfuerzos.

En sus revelaciones, la actriz siempre se ha mostrado tranquila de no haber tomado decisiones trascendentales bajo efecto de las drogas o del alcohol de las que luego tendría que haberse arrepentido el resto de su vida. "Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentas, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Soy increíblemente afortunada de que ese no fuera mi camino", declaró la actriz en una conversación en el programa The Morning Joe.