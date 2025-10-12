Michael J. Fox revela el estrés que vivió rodando a la vez 'Regreso al futuro' y 'Enredos familiares'

El actor canadiense publica Future Boy, un libro en el que repasa el intenso año 1985, cuando compaginó el rodaje de la serie televisiva Lazos de familia con el de la película Regreso al futuro. En la obra, Fox también comparte recuerdos junto a sus compañeros de reparto y reflexiones sobre aquella experiencia laboral.

Michael J. Fox relata en su nuevo libro que, al incorporarse al rodaje de Regreso al futuro, su compañera Lea Thompson se mostró inicialmente distante. La actriz, que había trabajado con Eric Stoltz en Vida salvaje (1984), se sintió incómoda tras la repentina sustitución de su amigo por Fox en el papel de Marty McFly. Según cuenta el intérprete, Thompson admitió después que no esperaba colaborar con un actor de televisión en una gran producción cinematográfica.

En declaraciones a People con motivo de la publicación, el artista de 64 años explicó que Thompson“creía que era un impostor” y que se había sentido decepcionada por la salida de Stoltz, aunque hoy mantienen una amistad y asisten juntos a convenciones de seguidores. Fox asegura que en aquel momento no percibió el distanciamiento, ya que estaba concentrado en soportar el ritmo de trabajo y las largas jornadas.

Una exigente rutina de rodaje

Durante varios meses, Fox alternó las grabaciones de la comedia Lazos de familia durante el día con las escenas nocturnas de Regreso al futuro. Apenas dormía unas horas antes de regresar al estudio televisivo. El actor recordó que el calendario de filmación fue ajustado para permitirle participar en ambos proyectos. Los cineastas reanudaron la producción después de sustituir a Stoltz y regrabar diversas secuencias ya avanzadas.

Fox supo más tarde que había sido la primera opción para el papel de Marty McFly, aunque su participación se descartó inicialmente por sus compromisos con la serie. En su libro explica que no tuvo tiempo para preparar el personaje y que se limitó a confiar en que su interpretación encajara con la de los demás miembros del reparto. “Solo quería hacerlo bien”, afirma.

Años después, Fox pudo valorar con otra perspectiva su trabajo. Relata una escena doméstica en la que, al escuchar la banda sonora de la película mientras decoraba el árbol de Navidad junto a su familia, decidió volver a verla. “Me senté y después de un rato pensé: ‘¿Sabes qué? Es buenísima. Soy buenísimo’”, recuerda.

Future Boy se publicará el 14 de octubre y ya puede reservarse en las principales librerías.