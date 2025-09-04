Se filtran los detalles clave de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Los fans de Taylor Swift están emocionados por las buenas nuevas que ha anunciado su diva. No solo el lanzamiento de un nuevo álbum, lo que les asegura más temazos de la cantante más potentes de los Estados Unidos. Pero también les ha regalado la ilusión que acompaña al anuncio de sus planes de boda. A través de las redes sociales y echando mano al humor, la artista ha dado a conocer que su novio, Travis Kelce, ha hincado rodilla derecha en el suelo para pedirle matrimonio. Desenfundó un espectacular anillo de compromiso y ella dijo ‘sí, quiero’.

Una vez que ha pasado la resaca de la gran noticia que la pareja se tenía entre manos después de dos años de relación, ahora surgen las dudas. No de los prometidos, que están tan enamorados que tienen muy claro su deseo de acercarse al altar para oficializar su unión y jurarse amor eterno. Las dudas llegan más por parte de sus fans, que al saber que la cantante y la estrella del futbol americano quieren saber todos los detalles. No pueden esperar a más sorpresas y le reclaman toda la información disponible. ¡Ya se ha filtrado!

Todos los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Nadie permaneció indiferente ante los planes de boda de la pareja. Fue lo más comentado en redes sociales durante varios días. Primero para mostrar la sorpresa por el anuncio, además de los infinitos mensajes de felicitación y buenos deseos. Después el revuelo que generó conocer hasta el más mínimo detalle del anillo con el que se selló el compromiso, que supera el millón de euros y ha sido diseñado en exclusiva pensando en la artista. Pero ahora la marea viral navega con pasión al hablarse ya de la fecha, el lugar y más curiosidades del enlace.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. Con esta curiosa frase anunciaban que estaban comprometidos y en breve serían marido y mujer. Les acompañaba una colección de románticas fotos, donde el anillo de pedida era el gran protagonista. Pero ahora se ha podido conocer que “Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en Rhode Island”, apuntan desde el portal estadounidense ‘Page Six’.

Desde el citado medio indican además que “se casarán el próximo verano. Ella tiene prisa por tener hijos”, sentencian. Aun son cábalas y no han sido confirmadas, pero las fuentes consultadas les han dado el chivatazo de sus planes. Quizá, en la elección del lugar haya tenido que ver la propuesta que realizó Dan McKee, el gobernador de Rhode Island, como reacción al anuncio de la boda. Les escribió por redes y les hizo saber un dato de relevancia: “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo, solo digo”. ¿Le habrán hecho caso y han reservado ya para el próximo verano?