Club Med cumple 75 años: de crear el "todo incluido" en España a superar los 1000 millones en volumen de negocio

No hay vacaciones que se precien que no cuenten con una pulserita de “todo incluido” en el hotel o con un buen buffet libre en el comedor que haga las delicias de los huéspedes. Dos conceptos a la hora de viajar muy extendidos a lo largo del mundo pero que muy pocos asocian a Club Med, la empresa francesa de resorts de lujo que nació en 1950 en Mallorca y que alumbró un modelo de turismo muy revolucionario en su día, pero que ahora es un pilar para muchos viajeros de todo el mundo.

Allí, Gérard Blitz inauguró el primer Resort Club Med, erigiéndose entonces como una organización sin ánimo de lucro en la que sus huéspedes se alojaban en sencillas cabañas de paja, representando un estilo de vida despreocupado y comunitario.

La experiencia vacacional sin efectivo con “todo incluido” de Club Med comenzó con collares de cuentas que se intercambiaban por bienes y servicios. Inspirados en las guirnaldas de flores polinesias, las cuentas de colores se codificaron por colores para representar diferentes paquetes con “todo incluido”, y los huéspedes no necesitaban otra forma de pago. 75 años después, las cuentas se han convertido en pulseras digitales que permiten pagos sin efectivo y permiten acceder a la habitación y a los guarda esquís sin necesidad de llevar llaves ni tarjetas adicionales.

Uno de los primeros resorts de Club Med Cedida

Club Med celebró este martes sus 75 años de historia con una exclusiva fiesta en el corazón de Madrid, reafirmando así su apuesta por consolidar su presencia en España desde su regreso en 2020 con la apertura del resort en Marbella, tras el cierre del de Mallorca, el origen de todo. Su plan de acción más inmediato pasa por seguir creciendo con nuevos proyectos en Europa y Norteamérica, y lo cierto es que las cifras dan buena cuenta del éxito de la compañía.

Club Med celebró en Madrid una fiesta por su 75º aniversario Cedida

En el primer semestre de este año, su volumen de negoció ascendió a 1.175 millones de euros, un 4 % más a tipos de cambio constantes, con un beneficio operativo de Resorts de 155 millones. “Club Med se mantiene bien posicionado para perseguir un crecimiento sostenible, gracias a sus 75 años de trayectoria, la innovación en tecnología digital e inteligencia artificial, y una expansión global rigurosa. Estoy realmente entusiasmado de trabajar con todos nuestros equipos en todo el mundo para aprovechar este impulso y dar forma al próximo capítulo del éxito de Club Med”, comentó sobre estos buenos resultados Stéphane Maquaire, el presidente de la compañía.

En España, el volumen de negocio respecto al primer semestre de 2024 creció más de un 60 %, demostrando así que Club Med ha llegado para quedarse a la tierra que le vio nacer.