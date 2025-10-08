Muere el padre de Fidel Albiac: nuevo mazazo para Rocío Carrasco y su familia

Inesperada noticia que sume en la tristeza a la familia de Rocío Carrasco. El padre de Fidel Albiac ha fallecido. Una trágica noticia que el clan y su entorno más cercano ha querido mantener en secreto, llorando su pérdida en la más estricta intimidad. Y es que la muerte del patriarca se produjo el pasado mes de septiembre, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer y no precisamente por parte de sus seres queridos, que a día de hoy permanecen guardando silencio, viviendo el duelo a puerta cerrada.

Paco Albiac era un escritor sevillano que se resistía a ser conocido popularmente como el suegro de Rocío Carrasco. No quería entrar en conflictos mediáticos u ofrecer su punto de vista o la experiencia vivida sobre los capítulos más amargos del matrimonio, especialmente aquellos referidos a Antonio David Flores, Olga Moreno, sus hijos u otros elementos controvertidos. Él siempre quiso ser anónimo al respecto, aunque no tanto por su faceta como escritor. Algo que ha mantenido hasta el último su último respiro.

La triste pérdida del padre de Fidel Albiac

Tal y como se ha dado a conocer ahora, Paco Albiac ha fallecido víctima de una enfermedad terminal. Desde la familia han guardado silencio y no han querido alertar sobre su delicada situación, ni hacer comentario público sobre su lucha. Tampoco ahora que ha perdido la vida en pasado mes de septiembre, ni ahora que la noticia ha dado el salto a los titulares. Silencio.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco en el último adiós a María Teresa Campos Gtres

Son muy pocos los detalles que han trascendido sobre lo sucedido. Tan solo se conoce que Paco Albiac estaba librando una batalla contra una enfermedad terminal y que ha estado acompañado de sus seres queridos hasta el último momento. No solo de su mediático hijo Fidel, sino también especialmente de su esposa Amanda, quien ha ejercido de enfermera para hacer más llevadera su lucha y también después su partida. Y es que la suegra de Rocío era enfermera de profesión y ejerció durante décadas por vocación y compromiso a ayudar.

Desde la revista ‘Semana’ hablan de cómo “la enfermedad devoró a Paco Albiac con crudeza: el cuerpo del padre de Fidel Albiac dejó de responder y la lucidez con la que llevó la primera fase de la enfermedad desapareció hasta que terminó apagándose. Unas jornadas, en definitiva, tremendamente duras para Rocío Carrasco y su esposo”. También para el resto de la familia, que ahora hace piña ante su ausencia, afrontando con discreción el duelo.

Hace unos meses atrás, el padre de Fidel Albiac participó en una entrevista radiofónica para la Cadena Ser para promocionar el libro que le dedicaba a su hijo. En ‘Conclusiones’ recopilaba reflexiones sobre su vástago, así como cartas y poemas con él como principal protagonista. En él se podía leer: “No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti”. Ahora sus palabras cobran más sentido que nunca.