La crónica de Marta Robles: la amnistía es una vergüenza para cualquier demócrata

LUNES

Empezamos con un clásico: las declaraciones de Koldo y Ábalos. Bueno, las no declaraciones de Koldo, que se acoge a su derecho de no declarar, y la cara de mármol de Ábalos, que dice no reconocerse en los audios…

El otro gran tema es que Sánchez acuerda con la OTAN mantener el gasto en Defensa, alegando que aumentarlo es incompatible con el estado de bienestar. Pero claro, ¿qué pensarán en La Haya los aliados en la reunión que está a punto de comenzar?

MARTES

A partir de hoy, tenemos al fiscal general del Estado procesado por presunto delito de revelación de secretos y al ministro de Justicia al borde de la imputación por un delito de malversación y falso testimonio, en el caso de la asesora de la mujer del presidente, Begoña Gómez. El juez Peinado apunta que fue él quien contrató a Cristina Álvarez, que ejerció como secretaria personal y le ayudó con sus negocios. Pero, oye, Bolaños, tan pichi…

Juez Peinado RTVE

Tan pichi también Sánchez, mientras Trump se enfada por lo de su 2,1 %. Este lío no ha hecho más que empezar.

MIÉRCOLES

Como era de esperar, la cumbre de la OTAN empieza con mucho conflicto. Mientras Trump trata de mantener el alto el fuego en Israel e Irán por un lado, por el otro amenaza a España con una guerra comercial por la decisión de Sánchez de no aumentar el presupuesto en armamento al 5 %. Sánchez alega que el secretario de la OTAN, Mark Rutte, respalda su decisión, pero… la realidad es que lo que se le admite es que no se pague hoy y se pague después. Vamos, que Rutte le ha dicho que le dará flexibilidad. Y punto. Lo que pasa es que tiempo es lo que necesita el presidente Sánchez, oxígeno político en estos momentos de corrupción entre sus más cercanos, incluido su último ex secretario general, Sánchez Cerdán, que declarará la semana próxima…

Con todo, el presidente no consigue frenar el descontento ni siquiera en su partido, donde exministros y socialistas históricos han pedido su dimisión para «restituir el honor» del PSOE… Y no uno ni dos, sino treinta y ocho. En Ferraz, ya saben, los llaman «resentidos».

JUEVES

Nos despierta una bomba anunciada: la Constitución avala la ley de amnistía. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional asume por seis votos a cuatro que el perdón a los líderes independentistas persigue «paliar» los efectos del «procés» y «mejorar la convivencia». Que no existiera el concepto de amnistía en la Constitución no significaba que no se pudiera aplicar… Para eso, tendría que haber un «no» explícito a ella. Vamos, que está permitida porque no está prohibida. Eso dicen… Aun así, Puigdemont no puede ser amnistiado de su delito de malversación, así que no vuelve a casa de momento. Y claro, Puigdemont, fastidiado, tacha de «prevaricador» y «sedicioso» al Supremo.

Carles Puigdemont Europa Press

Es curioso escuchar a Sánchez y a otros miembros del Gobierno decir ahora que «es una magnífica noticia que garantiza la unidad de España», cuando antes de las elecciones aseguraban lo contrario. Y muy triste pensar que todo esto se hizo por un puñado de votos… Coinciden en este punto y en la ignominia el expresidente Felipe González, el presidente de Castilla La Mancha, Page; y el de la oposición, Feijóo. Coinciden los tres en que «es una vergüenza para cualquier demócrata». González incluso anuncia que en las próximas elecciones no votará al PSOE si sigue Sánchez. El portavoz del PSOE, Patxi López (que según Nicolás Redondo era más «felipista» que Felipe, más «zapaterista» que Zapatero, más «susanista» que Susana y ahora más «sanchista» que Sánchez), le afea la conducta y le invita a abandonar el PSOE «si no le gusta lo que ve». En fin, para mí, que si mañana Patxi tiene que largar al propio Sánchez, lo hará sin contemplaciones para aplaudir al siguiente…

VIERNES

Hoy, que nos advierten que España está a punto de arder por el calor, y que sigue contando todo la exnovia de Ábalos (de un modo que cualquiera diría que es el propio Ábalos quien le susurra al oído), solo pienso en la muerte de una chica de 25 años, embarazada, en un hospital de Llerena, que fue y volvió varias veces al centro médico en busca de ayuda. Aunque sufría unos dolores espantosos y tenía la analítica disparada, le diagnosticaron una y otra vez gastroenteritis… hasta que murió a consecuencia de una peritonitis. Ya sé que hay precariedad en los hospitales, que los médicos trabajan 24 horas seguidas, que… Pero esta negligencia tan flagrante y dolorosa que ha relatado la madre de la niña hoy en «Espejo Público» nos ha roto a todos.