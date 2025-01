El día que Belén Esteban se enfrentó a las mismas acusaciones que Anabel Pantoja

No están siendo buenos momentos para Anabel Pantoja y David Rodríguez que, sin embargo, no pueden más que sentirse aliviados de tener a su hija al fin en casa. Después de 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, la pequeña salió del centro médico para continuar su recuperación desde casa, teniendo que seguir un largo y tedioso proceso. El calvario no ha terminado, aunque el optimismo ahora es una evidencia palpable. Pero esta felicidad se ha oscurecido por culpa de una polémica. La semana pasada, la pareja era llamada a declarar en los Juzgados de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria. Se creía que iba a interponer una demanda, pero en realidad acudían para prestar declaración sobre una investigación que se había iniciado de manera protocolaria para determinar qué le ha sucedido a su hija y si ellos podrían haber tenido algo que ver. Es un mero trámite que, no obstante, añade sufrimiento a la familia. Están a la espera de que la pesadilla termine.

En la tarde de este jueves, Anabel Pantoja ha dado la cara a través de un vídeo en el que hablaba sobre lo sucedido y denunciaba las “barbaridades” que se están contando. Una vez dejada clara su inocencia y el amor que siente por su pequeña, el tsunami de reacciones no se ha hecho esperar. Antes, su amiga, Belén Esteban, sacaba las garras por ella y defendía a capa y espada lo buena madre que es y lo preocupadísima que ha estado por su niña. Dicho esto, ha pasado a confesar que ella misma se vio en una situación similar años atrás. Fue en el año 2009 cuando la Fiscalía de Menores actuaba para proteger los intereses y derechos supuestamente vulnerados de su hija, Andrea Janeiro, por aquel entonces menor de edad. Se denunciaba que su privacidad estaba siendo comercializada en los medios de comunicación y desde el Telediario llegó a afirmarse incluso que le iban a quitar a la niña. Obviamente esto no sucedió, pero supuso una gran preocupación.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

“¿Cómo lo viví? Recuerdo que me llamaron Adrián y David y me dijeron que tenía que ir al ‘Deluxe’. Les dije que imposible porque tenía 400 de azúcar. A las ocho de la tarde llamé y lo hice sin cobrar. No me llevé ni un duro. Había siete personas en Ubrique que me querían quitar a mi hija, no su padre. Otras personas”, deja en el aire sin señalar, aunque a lo largo de los años ya se han perfilado quiénes eran sus enemigos más allá de Jesulín de Ubrique. “No es el mismo caso, pero me puse…”, aclara la colaboradora a sus compañeros de TEN. La noticia dio el salto a las mesas de debate de televisión de todas las cadenas, especialmente las rivales de Telecinco, que buscaban dañar la imagen de la protagonista para restar audiencia al ‘Deluxe’ de Jorge Javier Vázquez, imparable en aquellos momentos. Y es que el boom salió el mismo día que ella se iba a sentar en el plató. Ese día en el que Belén pronunció una frase que aún sigue comentándose a modo de meme: “Por mi hija mato. Qué hace mi hija abriendo un Telediario, ¡ni que fuera yo Bin Laden!”. Se hizo historia de la televisión.