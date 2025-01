Esto es lo que les hubiera gustado saber a Carmen Borrego y Bárbara Rey antes de operarse la papada

Si algo nos han dejado claro Carmen Borrego y Bárbara Rey es que la papada puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. Mientras que la primera ha optado por un lifting cervical (eso sí, después de pasar por otra intervención en cuello hace más de seis años), la vedette de Totana se decantó por un tratamiento ambulatorio para rejuvenecer el cuello, ¿se podrían haber ahorrado esos quebraderos de cabeza que siempre dan ir a los médicos y, por supuesto, pasar por una anestesia? “Desde luego. Hay problemas que se pueden tratar mucho antes de que lo sean y, además, la forma de hacerlo es mucho menos invasiva que las intervenciones a las que se han sometido Carmen Borrego y Bárbara Rey. Los cosméticos son siempre un buen aliado”, nos adelanta Mara Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza.

¿Por qué aparece la papada?

El descolgamiento de la papada no discrimina: afecta tanto a hombres como a mujeres, y las razones son más comunes de lo que podrías imaginar. “A medida que cumplimos años, el colágeno y la elastina, esas proteínas que mantienen nuestra piel firme y elástica, empiezan a reducirse”,nos pone en situación Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. “Este declive se nota especialmente a partir de los 25 años. Y si a esto le sumamos el impacto del famoso 'tech-neck' —esas arrugas causadas por mirar constantemente el móvil o el ordenador—, el panorama se complica”, sostiene Mireia Fernández, directora técnica de Perricone MD.

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, señala que “además del sobrepeso e, incluso, los cambios de talla bruscos, la genética y la sobreexposición al sol también desempeñan un papel muy importante en la aparición de la papada”. Y aquí hace una puntualización: “la piel del cuello es más fina que la del resto del cuerpo y está muy expuesta al sol es más propensa a envejecer rápidamente si no la cuidamos como se debe”.

Cómo tratar la flacidez sin pasar por el quirófano

Aunque las ‘celebs’ patrias creyeron más oportuno apostar todo a la cirugía y medicina estética, por suerte, el quirófano no es la única solución. Como explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, “tratar esta zona con constancia y productos adecuados puede marcar una gran diferencia”. Y es que seguro que a veces, prevenirlos es tan sencillo como usar lo mismo que aplicamos en el rostro. Como explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode: ”del mismo modo, debemos interiorizar que nuestro rostro no acaba en la mandíbula, sino en el escote”Si aplicamos nuestra rutina bajando hasta esta zona, veremos cómo evitamos o tratamos los signos de la edad y la flacidez”.

La clave está en aplicar los ingredientes cosméticos adecuados. “La vitamina C, por ejemplo, no solo ayuda a combatir el envejecimiento, sino que estimula la producción de colágeno. Otro imprescindible es el DMAE, un potente reafirmante que mejora el tono de la piel, mientras que la cafeína ayuda a reducir la hinchazón”, recalca Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. “Y si hablamos de redefinir contornos, el Volufiline es un ingrediente estrella que no puede faltar”, apostilla Patricia Garín, Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour.

Además, no tenemos por qué dejarlo todo en menos de los cosméticos. También se le puede dar un ‘push’ al tratamiento de la papada con flacidez con herramientas como la Gua Sha. “Este gadget no solo ese artilugio que usan las influencers para aplicarse sueros faciales, la Gua Sha también es un gran aliado para tratar la papada porque promueve el drenaje linfático y estimula la producción de colágeno y elastina. Así potencia los efectos de los cosméticos que usas”, añade la experta de Boutijour

Cosméticos y el gadget para tratar la flacidez en la papada

Lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reduce la papada gracias a la cafeína y reafirma hasta los pómulos con el Volufiline como ingrediente estrella. 52 €

Cold Plasma Plus+ Sub-D/Neck, de Perricone MD, trata el descolgamiento de los tejidos del cuello y la mandíbula con ingredientes como el DMAE, los péptidos y la cafeína. Se aplica de abajo hacia arriba para fomentar el efecto lifting. 162 €

Omorovicza Firming Neck Cream, una crema para tratar los signos de la edad en cuello y escote con enzimas de trufa blanca. En este caso, las enzimas consiguen reafirmar la piel, evitando las arruguitas que suelen salir en esta área por el fotoenvejecimiento causado por la sobre exposición al sol. Por otro lado, como ocurre con otras enzimas en otros productos, ayuda a unificar el tono. Además de este ingrediente, lleva ácido leontopodio, encargado de retexturizar la piel; ácido hialurónico, para potenciar la hidratación y un complejo termal de patente propia que refuerza la regeneración de la piel. 135 €

Brightening Sprouts Ecstasy, de Byoode, suero formulado con tres tipos de vitamina C al 10%: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside que generan síntesis de colágeno y elastina. Este suero es ideal para todo tipo de pieles, pero especialmente para las más propensas al acné o grasas, ya que suelen alterarse con otras formas de vitamina C. 55 € nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8, es un protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualano nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante.

Greentox Gua Sha de Boutijour es más drenante que las Gua Sha planas y permite estimular varios puntos de los meridianos que desintoxican y oxigenan con mucha mejor precisión, a la vez que estimula la producción de colágeno y elastina. 59 €