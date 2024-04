Excompañera de trabajo de Clara Chía cuenta cómo fueron los primeros encuentros con Piqué: "Llegaba con un pasamontañas para que no le reconocieran"

Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde la vida privada de las celebridades se expone ante millones de espectadores ávidos de detalles jugosos. En esta ocasión, la tiktoker @stella.jou ha arrojado luz sobre un capítulo intrigante que involucra a dos nombres destacados en la escena barcelonesa: Clara Chía y Gerard Piqué.

La historia se remonta a los días en que Stella Jou y Clara Chía coincidieron detrás de la barra de un popular bar de copas en Barcelona. Lo que comenzó como una experiencia laboral común se convirtió en el telón de fondo de un romance clandestino entre Chía y Piqué.

Aunque al principio Stella no estaba al tanto de la presencia de figuras famosas en el local, pronto se enteró de que era moneda corriente. Chía, por su parte, solía frecuentar el reservado del bar en compañía de "gente conocida", entre ellos el exjugador del Barça, hecho que no levantó sospechas en Stella debido a la presencia habitual del novio de Chía en el establecimiento: "Nunca me olí nada porque Clara tenía un novio que yo conocía porque venía muchísimo", explica.

Sin embargo, un incidente particular cambió el curso de las cosas. La entrada de un individuo enmascarado desató el desconcierto en el local, hasta que se reveló que el enmascarado era ni más ni menos que Gerard Piqué, quien había optado por el pasamontañas para preservar su anonimato mientras visitaba a Clara Chía: "Lo vi como algo normal porque venía recurrentemente. Yo pensaba que eran muy amigos, pero ahora viéndolo desde fuera pienso en los comentarios que se decían, pero pensaba que eran amigos porque ella tenía novio", cuenta la tiktoker.

Este episodio, aparentemente insignificante en su momento, adquiere ahora un significado mucho más profundo a la luz de los detalles compartidos por Stella Jou. La tiktoker pregunta a sus seguidores si quieren saber más cosas de la relación entre Chía y Piqué, abriendo la puerta a otro posible vídeo sobre el tema.