"Extasis y polvo de ángel": el cóctel de drogas que le provocó una sobredosis a Pink durante una rave

Este 2023, Pink, a sus 44 años, se erige como una de las cantantes de pop con una de las trayectorias más reconocidas de Estados Unidos que le han valido cinco galardonesBillboard y tres premios Grammy. Lo más destacado es que, en octubre, la talentosa intérprete inició su giraTrustfall, y en un abrir y cerrar de ojos, agotó más de 20 fechas por todo el mundo. En tan solo tres meses, Pink recorrerá gran parte de Norteamérica, y sus planes para el próximo año incluyen volar hasta Nueva Zelanda y Australia. Sorprendentemente, Alecia Moore, que es su nombre real, no se considera una figura irrepetible de la música.

Esta semana, Pink concedió una entrevista a CBS, donde mostró sus dos caras: la de una artista de renombre que ha vendido más de 350 millones de dólares en entradas y la de una madre de dos hijos trabajadora que disfruta realizando tares como manejar un montacargas en su propio viñedo. Despertó especialmente la atención la sinceridad con la que se confesó sobre su turbulenta juventud.

Nacida en 1979 en Pensilvania, Pink creció en un entorno marcado por la música, pero también por la desesperación. Desde temprana edad, mantuvo una relación tensa con su padre, Jim, un veterano de la guerra de Vietnam. Las peleas con su madre eran frecuentes, llegando incluso a volverse físicas en una ocasión cuando su madre cayó por las escaleras. Esto le ganó la fama de ser una "chica problemática", lo que asustaba a algunas madres de sus amigas.

Pink recordó su juventud así: "Algunas madres no querían que sus hijos se relacionaran conmigo, porque yo era punk y respondía a todo. Era resentida. Crecí en un hogar donde mis padres se gritaban y se lanzaban objetos todos los días. Se odiaban. Y luego me involucré en las drogas. Vendí drogas y fui expulsada de casa. Luego, abandoné la escuela secundaria... No estaba en mi sano juicio". Asimismo, se abrió de tal forma que compartió un incidente doloroso desconocido para el público que ocurrió durante el Día de Acción de Gracias en 1995.

"Fui a una rave y tuve una sobredosis. Tomé éxtasis, polvo de ángel, cristal... De todo tipo de cosas. Y luego lo dejé. Sentí que ya era suficiente. Había sido demasiado. Casi muero", admitió. Afortunadamente, Pink logró superar esta difícil etapa y, semanas después, consiguió el que sería el primer contrato discográfico de su vida con un grupo de R&B llamado Choice. A pesar de ello, esta aventura duró solo un par de meses porque no se sentía cómoda con el rumbo del grupo.

"Me pidieron que tomara clases de etiqueta, porque querían que usara vestidos. Fui una vez... Pero no funcionó. Estaban tratando de convertirme en algo que no quería ser", explicó. Fue entonces cuando Pink decidió abandonar el proyecto, seguir su propio camino como solista y lanzar su primer álbum, titulado Can't Take Me Home, que recibió elogios de la crítica. Su verdadera fama llegó en 2001 con su segundo álbum, Missundaztood, que la catapultó rápidamente a la cima de las listas de éxitos.