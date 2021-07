Se repite el esquema de sus padres: Amelia Bono CELEBRA su 40 cumpleaños con su ex Manuel Martos

Gente

“No hay mejor manera de celebrarlo”, explicó el ejecutivo que se reunió con su ahora exmujer y sus cuatro hijos para celebrar todos juntos su 40 cumpleaños. Tanto Amelia Bono como Manuel Martos están cumpliendo su promesa ya que, a pesar de que ya no están juntos, siguen teniendo una muy buena relación.

Amelia Bono, junto a su ex marido Manuel Martos, y sus hijos

Así lo confesó a la revista ¡Hola! el propio Martos, dando con su respuesta un tono de normalidad a la separación: “De hecho, por el momento siguen viviendo bajo el mismo techo. No pasa nada, es la normalidad total y eso es el cariño y el amor que nos tenemos”, zanjó esta pareja que tiene en común a Jorge, que acaba de cumplir doce años; Manuel, de diez; Gonzalo, de seis, y Jaime, de cuatro.

Como ella misma publicó en sus redes sociales, Amelia se despertó con los regalos de sus hijos, un riquísimo desayuno casero y, después, les acompañaron otros familiares y amigos. Aunque muchos dudaban que Manuel Martos estuviera presente en la celebración, lo cierto es que en esta fecha tan señalada el productor musical no se separó de su lado. El único que faltó a su lado fue su hermano José que tampoco está pasando un buen momento sentimental.

Amelia Bono, junto a su madre Ana Rodríguez

Amelia, que estaba radiante y presumió de bronceado con un vestido largo de tirantes de color negro, también publicó una imagen junto a su madre, Ana Rodríguez, siempre espectacular, llevaba un top de estampado floral en tonos verdes y lila y pantalones blancos. Amelia tendrá, sin duda, muy presente las palabras escritas de su madre sobre su propia ruptura con el exministro Bono: «Divorciarse no es fracasar, no significa que la vida se acabe, no es el final, pero tampoco es un viaje maravilloso. El divorcio es un camino terrible en el que todos salen perdiendo de una forma o de otra. Pero siempre lleva un orden y cumple una serie de pautas, prácticamente idénticas en todos los casos, y no me refiero a las judiciales, sino a aquellas relacionadas con los comportamientos que mujeres y hombres desarrollan antes, durante y después del proceso. Conocer estas pautas que se repiten miméticamente nos dará la ventaja de ir a la contienda con cierta preparación y mayor tranquilidad ¡Las que lo hemos vivido lo sabemos bien! Las experiencias vividas nos facilitan la entrada en el club de las perfectas divorciadas, cuyas normas nos guían para que el final de un matrimonio no se convierta en un infierno».