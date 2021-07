Quién es quién en el clan Morente

Gente

Hablar del clan Morente es hablar de una de las sagas de cantaores flamencos más importantes de nuestro país. Estrella (40), Soleá (36) y José Enrique «Kiki» (31) son los hijos de Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell. Diez años han pasado desde el fallecimiento del patriarca, tras una serie de complicaciones derivadas de una operación por un tumor de esófago. Un artista que ha dejado un inigualable legado para nuestra cultura musical y que continúa gracias a sus tres hijos que hoy están en el foco mediático tras hacerse pública la relación de Sara Carbonero con el menor de los Morente. Su unidad familiar tras la pérdida de la figura paterna se hizo más fuerte si cabe tanto a nivel profesional como personal, como se aprecia en las redes sociales de los tres.

Pero, ¿quién es quién en el clan? Estrella Morente, la primogénita, es una artista flamenca consagrada, la mayor .Hablar de ella (40) es hacerlo de una flamenca consagrada. La cantante es la más famosa de los hijos de Enrique, también la veterana del clan y quien ha ejercido de cara visible de la familia cuando las circunstancias lo han requerido, que ha asumido el rol de «patriarca» tras el fallecimiento de su padre.

Estrella Morente

Su hermano Kiki reconoce en ella a una maestra. Es la «nueva patriarca», la que ha «cogido los remos», la suma sacerdotisa del legado. «Me pasa un poco como me pasaba con mi padre, llega un punto en que separas lo que es tu hermana de Estrella. Me ha enseñado desde chiquitito y me sigue enseñando y ayudando», destaca en sus perfiles sociales.

Casada desde 2001 con el torero Javier Conde, tienen dos hijos en común, Curro y Estrella. Ha sido candidata a los Grammy Latino y ganadora de un premio Ondas y un micrófono de Oro. Su voz ha puesto la banda sonora a películas como «Sobreviviré» o «Volver».

Soleá Morente

Soleá, la mediana, nacida en 1985, también es cantante aunque estudió Filología Hispánica mientras preparaba su primer disco, un proyecto que se vio interrumpido por la repentina muerte de Morente padre. En aquel momento, Soleá se unió a Los Evangelistas para hacer un tributo a Enrique, un trabajo que acabó siendo su primer álbum publicado. La flamenca (ella nunca se ha considerado cantaora) ha sacado tres discos en solitario y ha participado como actriz en trabajos junto a Miguel Narros o Secun de la Rosa.

El benjamín, José Enrique, cuyo nombre artístico es Kiki, era hasta esta semana el menos conocido de la familia pero hace unos días su nombre copaba la prensa del corazón al revelarse en «Semana» que es el nuevo amor de Sara Carbonero. También se dedica a la música flamenca. Su padre le inculcó desde pequeño la afición por la guitarra, llegando a cursar estudios superiores del instrumento en el Conservatorio de juventudes musicales de Granada; de ahí que sea habitual verle acompañarse a sí mismo a la guitarra en sus conciertos. En 2010 inicia su carrera musical en solitario y ya ha colaborado con grandes artistas como los Habichuela, Montoyita o Diego el Morao.