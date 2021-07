Omar Montes quiere desbancar a Mario Casas: “Estoy HARTO de él”

Gente

Consolidado como uno de los artistas más escuchados de nuestro país, Omar Montes está recorriendo buena parte de la geografía con su exitosa gira de conciertos, que en esta ocasión le ha llevado al Casino de Barcelona, donde ofreció de la mano de ‘Los 40 Principales’ un recital privado para todos sus fans.

Genio y figura, dejó numerosos titulares durante la actuación en la que, haciendo gala de su aparente simpatía y su cercanía, no dejó de hablar con el público. Definiéndose a sí mismo como “un osito de peluche” y un “ser de luz”, el artista confesó cómo fueron sus inicios en el mundo de la música: “Cuando empecé tenía menos dinero que uno que se está bañando. Me dije, tengo que hacer algo o acabo tirado por ahí o en la cárcel. Tuve un hijo y necesitaba leche, kilos de pañales... Y me dije, no canto mal, a ver si me hago cantante de repente. Y me salió todo rodado”.

Muy humilde, Omar aseguraba a sus fans que no se ve encabezando las listas de éxitos dentro de diez años: “Será por artistas...La vida ya se sabe. Hoy estás aquí pero mañana nunca se sabe”. Por eso, y sin dejar de lado la música, el artista ha avanzado su nuevo reto y, avisamos, tiene que ver con el mundo de la interpretación... ¡Qué tiemble Mario Casas!

“Hay varios proyectos fuertes, pero hay contratos de confidencialidad. Tengo cosas que me gustaría contar pero no puedo. Solo puedo decir que me vais a ver de actor, ahora ya ni Mario Casas ni nada, estoy harto de él, en todas las series lo veo de guaperas, los demás también somos guaperas, hay que darle oportunidades a los que vienen de abajo, ya sabemos que es un campeón, pero los demás también”, ha confesado dejando en el aire en qué consistirá su nueva aventura profesional... de la que pronto seguro que averiguamos algo más.