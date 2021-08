El pequeño Nicolás, ¿acompañante de Omar Montes en su viaje a la luna?

Gente

Hace tan solo unos meses pudimos ver a “El pequeño Nicolás” junto a Omar Montes protagonizando un anuncio para la serie de Amazon Prime ‘El Internado: Las cumbres’, una sorprendente unión que consiguió viralizarse en redes sociales por el tono de humor que lo caracterizaba. Pues bien, quizás no sea la última vez que veamos a ambos juntos, y es que incluso podríamos verlos en la luna.

El ex superviviente ha contado públicamente en una entrevista para ‘El Mundo’ que ha recibido una proposición por parte de Jeff Bezos, dueño de Amazon, para viajar al espacio. “Me han hecho las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente”, relata a dicho medio. Según su testimonio, fue Jeff Bezos el que se puso en contacto con él a través de Instagram ya que sabía de él gracias a ‘La rubia’, uno de sus grandes hits musicales.

Omar Montes y Jeff Bezos

Una noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores y que, por el momento no consigue convencerlos. Pero sí a su amigo Francisco Nicolás Gómez, que inmerso en su proceso judicial por el cual se le acusa de delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental y estafa, se ha pronunciado al respecto asegurando que el de Pan Bendito es un candidato excelente: “Tiene unas capacidades físicas bastante buenas, boxea, hace deporte... lo veo bien”.

El pequeño Nicolás también afirma que le gustaría acompañarle en este posible viaje al espacio. ¿Recibirá la invitación de Jeff Bezos?