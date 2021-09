Así es Carlos Agüera, el nuevo novio de Alejandra Rubio

Gente

Noviazgo

A pesar de que decidieron darse una segunda oportunidad, Alejandra Rubio y Álvaro Lobo han roto su relación, una noticia que la hija de Terelu Campos confirmaba hace dos semanas. La ruptura se produjo de forma amistosa y sin que existieran terceras personas. Sin embargo, no fue hace quince días cuando Alejandra y Álvaro daban por finalizada su relación, sino dos meses. Un tiempo suficiente para que la colaboradora televisiva haya vuelto a ilusionarse con otro joven: Carlos Agüera, según publica en exclusiva la revista Semana.

Deportista y de 22 años, Agüera vive en Málaga, le encanta viajar y pasar tiempo con sus amigos. Además, el pasado sábado, en “Viva la vida”, Terelu Campos confesó que ya conocía al novio de su hija. “Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática”. Un encuentro que entre risas la hija de María Teresa Campos explicó que no duró más de diez segundos.