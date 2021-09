El ex de Lara Álvarez, el nuevo íntimo de Sara Carbonero

Gente

Pillados

A finales del verano pasado se hizo público que Lara Álvarez había dado una segunda oportunidad al amor tras su ruptura con Andrés Velencoso. A la presentadora de ‘Supervivientes’ se la relacionó con Adrián Torres, un atractivo artista gaditano con el que fue vista en una divertida jornada marítima en la que su complicidad era más que evidente. Por desgracia, y a pesar de la buena sintonía que parecía haber entre ellos, su amor no llegó a buen puerto y tomaron caminos separados en noviembre de 2020. Ahora, el joven pintor ha sido pillado en compañía de Sara Carbonero, con quien también parece mantener una relación muy cordial y cercana.

LA RAZÓN ha podido confirmar que Sara Carbonero y Adrián Torres han estado juntos a lo largo del pasado fin de semana. Coincidieron en Cádiz, la tierra natal del artista hasta la que la presentadora se trasladó para asistir al concierto de Kiki Morente, el cantante con el que se la relaciona sentimentalmente. Parece que la periodista también sacó algo de tiempo para reunirse con el ex de Lara Álvarez, al que le une un estrecho vínculo. El pintor forma parte de su círculo de íntimos, y de hecho ambos se siguen en sus respectivas redes sociales.

Es más, en el perfil oficial de Adrián Torres en Instagram cuesta encontrar alguna publicación a la que Sara Carbonero no haya dado ‘me gusta’, demostrando así que se llevan a las mil maravillas. Parece que, desde su divorcio de Iker Casillas, la presentadora está ampliando su círculo de amigos y ya no se reduce solo a Isabel Jiménez o Raquel Perera. De momento no hay testimonios gráficos de esta relación entre la presentadora y el artista, pero eso no la hace menos cierta. La toledana, que conoce bien el modus operandi de la prensa por su trabajo como periodista, es muy escurridiza y también se hizo bastante complicado captar fotografías suyas con Kiki Morente en su último encuentro.