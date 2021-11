La hija de Verónica Forqué y otros famosos que se desnudan por dinero en OnlyFans

Gente

Negocio

Es probable que no quede nadie que no haya oído hablar de OnlyFans, la red social para adultos en la que sus usuarios publican contenido subido de todo que solo los suscriptores que pagan una tasa mensual pueden disfrutar. Al parecer se ganan grandes cantidades de dinero, tanto que ni siquiera algunos rostros conocidos de nuestro país han podido resistirse a esta plataforma para conseguir hacerse con unos ingresos extra. Virgen María, como se hace llamar la hija de la actriz Verónica Forqué, es una de las famosas que muestra su cuerpo como Dios la trajo al mundo a cambio de un buen pellizco... ¡Cinco mil euros al mes!

La joven se caracteriza por compartir en sus redes sociales contenido extravagante y erótico, aunque es en OnlyFans donde muestra sus imágenes más picantes. “Más libre que OnlyFans no hay nada, porque tu creas el contenido que tú quieres, en el momento en que tú quieres y nadie te dice cómo hacerlo, simplemente se llevan un 10 %”, explicó María Forqué en una entrevista con ‘El Español’. Su madre parece estar al tanto y conforme con esta faceta de su hija, que recientemente la ha visitado en las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ para ayudarla a elaborar su plato.

Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun, ganadora de ‘Gran Hermano 14′ y ‘Supervivientes 2018′, es otro de los que ha descubierto en OnlyFans su peculiar mina de oro. Aunque empezó a darse a conocer por su parentesco con la de Pamplona, terminó convirtiéndose en concursante de ‘La casa fuerte’ y no dudó en amortizar su recién adquirida popularidad publicando contenido muy erótico en esta red social. El joven no solo se desnuda ante sus suscriptores, sino que también colabora con otras usuarias de la plataforma para practicar sexo explícito con ellas. Además, Rafael Amargo también participó en un reportaje muy subido de tono que el hijo de Mayte Galdeano compartió.

Estas son las fotos de Cristian Suescun completamente desnudo junto a Rafael Amargo (a sus pies) para OnlyFans https://t.co/JFo4QkmpCt pic.twitter.com/gPPew2VLit — NotiFamosas (@NotiFamosas) February 13, 2021

Rosario Mohedano, conocida popularmente como Chayo, es otra de las que recientemente se ha unido a los millones de usuarios que conforman OnlyFans. Aunque la sobrina de Rocío Jurado no publica contenido muy explícito, desde ‘Sálvame’ se hizo una reconstrucción de los vídeos que aparecen en su perfil, en los que por lo visto muestra su trasero mientras se ducha o enseña ligeramente sus pechos. Este periódico pudo conocer que Amador Mohedano, su padre, no estaba del todo contento con la forma que su hija ha encontrado para ganar algo de dinero en un momento en el que su carrera musical no pasa por su mejor momento.

Jacobo Ostos, el hijo del torero Jaime Ostos, fue uno de los primeros en reconocer públicamente que publicada contenido erótico en OnlyFans. Lo hizo durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’, en la que reveló que “por 200 euros ofrezco vídeos en los que puedo tener sexo explícito, tríos o masturbaciones”. Además, dejó claro que no consideraba algo “dramático” ganarse la vida con su propio cuerpo y puntualizó que su madre “lo ve como una tontería”.