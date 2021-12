Ronaldo trata de impedir la publicación de los documentos sobre su presunta agresión sexual

Celebrities

Imagen

La presunta implicación de Cristiano Ronaldo en un caso de agresión sexual contra la ex modelo Kathryn Mayorga, ocurrido en Las Vegas en 2009, no acaba de esclarecerse. Ahora, el jugador del Manchester United trata de evitar por todos los medios la publicación de los documentos sobre el caso.

Fue el diario alemán Der Spiegel el que reveló en 2017, a través de la web Football Leaks, no solo la presunta historia de agresión ocurrida en Palms Casino, sino que además el astro luso llegó a un acuerdo económico con la ex modelo para que ésta no le denunciara en los tribunales.

Cristiano Ronaldo junto a Kathryn Mayorga FOTO: Archivo La Razón

El portugués siempre ha defendido su inocencia pero hubo de enfrentarse a Mayorga quien le demando por la vía civil, acusándole de sentirse presionada para llegar a un acuerdo económico. La ex modelo llegó a pedirle 77 millones de dólares por el dolor y el sufrimiento de aquel proceso.

Un revés para el futbolista, según publica Informalia, que hace unas semanas anunciaba junto a Georgina Rodríguez que ampliaban la familia al estar esperando mellizos.