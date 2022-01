Habla David, el nieto “secreto” que no pudo conocer a su abuelo Gento

Paco Gento ha muerto sin conocer a su hija y su nieto “secretos”. Sesenta y dos años sin demostrar la menor intención de conocer a Paquita, su presunta hija, nacida durante una larga relación entre el icónico futbolista y la bailarina Paquita España.

Es David, el nieto en cuestión, quien envía un mensaje a esa familia que le rechaza y que no demuestra la menor intención de conocerle: “Espero que mi abuelo descanse en paz. Siento su muerte, que Dios le tenga en su gloria, a pesar de que se portó muy mal con mi madre y conmigo, que nunca quiso conocernos, no le tengo el menor rencor. Fue malo con nosotros, pero es una pena que haya muerto. Lo que más me duele es no haberle conocido. Siempre le admiré como jugador, era un fenómeno. He visto muchos partidos antiguos en los que mi abuelo corría la banda como una gacela. Era un extremo extraordinario”.

PACO GENTO EN EL SANTIAGO BERNABEU © GUILLERMO G. BALTASAR 15-02-02 FOTO: © GUILLERMO G. BALTASAR © GUILLERMO G. BALTASAR

Puestos al habla con el prestigioso abogado Fernando Osuna, que defiende a Paquita en la demanda de paternidad contra Paco Gento, nos dice que “mañana o pasado se conocerá la sentencia definitiva, y con todas las pruebas que hemos presentado estoy convencido de que será favorable a mi clienta”.

Paquita ha recibido la noticia de la muerte del futbolista en su casa de Málaga, donde se recupera de un fuerte resfriado. Nunca perdió la esperanza de ver cara a cara a quien su madre siempre le dijo que era su padre.

En apenas unos meses, Paquita España y Paco Gento han dejado de existir. Ninguno de los se ha enterado de la resolución final del juzgado. Nosotros la conoceremos mañana o pasado.