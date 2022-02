Paran los pies a Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’: “No permiten que vaya por ahí”

El regreso de Rocío Carrasco a la pequeña pantalla ha vuelto a poner a parte de su familia en el punto de mira, sobre todo a Rocío Flores, su hija, con quien mantiene un conflicto desde hace ya una década. El foco ha vuelto a dirigirse hacia sus roces y la joven ya no se calla. Ahora, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se muestra muy contundente contra su madre y en sus últimas declaraciones ha dejado claro de qué lado está. Sin embargo, parece que la nieta de la Jurado no tiene carta abierta para decir todo lo que quiera sobre la mujer que le dio la vida.

Tal y como Antonio Rossi, periodista y compañero de Rocío Flores en el matinal de Telecinco, ha señalado en ‘Sábado Deluxe’, a la joven se le han marcado unos límites muy claros que no puede sobrepasar a la hora de referirse a su madre Rocío Carrasco. “Joaquín Prat incluso la cortó, y es que hay cosas que no se admiten... Hay cosas que nadie le permite en el programa, nadie le permite que vaya por ahí”, sentenció el colaborador, dejando claro que no todo vale en televisión.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Telecinco Mediaset

Además, Antonio Rossi recalcó el evidente cambio que Rocío Flores ha experimentado desde su llegada a la pequeña pantalla. Cuando se estrenó como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ se mostraba como una chica tímida y reacia a pronunciarse sobre los asuntos familiares que rodean a su clan, pero ahora es mucho más directa y no tiene reparos a la hora de poner los puntos sobre la íes. “El otro día nos llamó la atención y la actitud de Rocío Flores, lo hablé con Sandra Aladro. Me acordé de lo que decía Rocío Carrasco de la chica rubia de ojos azules que cambiaba, hasta el rictus. ¡Es otra! Ya solo quitando la voz...”, señaló el periodista en ‘Sábado Deluxe’.

Eso sí, Antonio Rossi quiso aclarar que no tiene ningún problema con Rocío Flores y que se trata de una joven muy simpática en las distancias cortas. “En el trato es una chica encantadora”, aseguró, dejando así claro que la joven se lleva a las mil maravillas con la mayor parte de sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’.