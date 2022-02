La decisión que ha tomado Diego Matamoros para proteger su relación con Marta Rimbau

Diego Matamoros ha recuperado la sonrisa gracias a la influencer catalana Marta Riumbau. Hace unos días confirmaba su relación sorpresa a golpe de publicación en sus redes sociales, una noticia que pilló por sorpresa a sus miles de seguidores y que revolucionó Instagram. Y es que después de su ruptura con Carla Barber, poco se sabía de la vida amorosa del hijo de Kiko Matamoros, tal solo algunos rumores que le relacionaban con Mery Turiel; pero finalmente el joven ha querido gritar al mundo su amor por otra de las influencers del momento.

Ahora, por primera vez, Diego habla públicamente sobre su nueva pareja: “Estoy muy bien, muy contento. No me oculto. Creo está mejor confirmarlo que estar escondiéndote y bueno, de una forma sana, natural, no invasiva para todo el mundo”, confiesa a Europa Press.

Además el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ desvela la decisión que ha tomado para proteger su relación y no repetir los mismos errores que tuvo con sus anteriores parejas: en esta ocasión no va a “mostrar todo como he hecho otras veces porque creo que es un error”. Y es que pese a que la sobreexposición no fue la causante de sus rupturas sino “circunstancias muy diferentes”, el también influencer tiene claro que la discreción será la protagonista en su relación con Marta Rimbau.