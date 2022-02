Sara Carbonero, en jaque por su nuevo trabajo: “Puede hacer mucho daño”

Sara Carbonero es uno de los rostros conocidos más respetados por la opinión pública. Suele despertar cierto afecto y el público en general simpatiza con ella, pero la periodista se acaba de ver envuelta en una polémica a raíz de un nuevo trabajo que le ha costado varias críticas. Estoy feliz por poder compartir por aquí que he prestado mi voz a Tiffany Peluchi, uno de los personajes de ‘Los Tipos Malos’, la nueva comedia de animación del año. Ha sido una experiencia maravillosa”, anunció a través de su cuenta de Instagram, un nuevo reto profesional que ha enfadado mucho al colectivo de los actores de doblaje.

Lorenzo Beteta, que ha prestado su voz a personajes icónicos como Lord Voldemort en la saga ‘Harry Potter’ o a actores de la talla de Owen Wilson o Matthew Fox, ha lamentado en ‘Socialité' lo que considera intrusismo laboral por parte de Sara Carbonero. “Espero que los departamentos de Márketing se den cuenta de que realmente no es un valor añadido para la película. La gente no va a ir al cine por la voz de Sara Carbonero. Estamos hablando de un producto que va a quedar para siempre con esa interpretación, que en muchas ocasiones es nefasta”, ha señalado el intérprete.

Además, Beteta ha criticado la posibilidad de que Sara Carbonero cobre incluso más que otros actores de doblaje profesionales que también trabajen en la película, por el simple hecho de ser una persona reconocida. “Es infravalorar el trabajo que hacemos. Puede hacer mucho daño a la producción. Un famoso en un doblaje, aunque tenga un papel pequeño, cobra bastante más que todo el resto del reparto. Si la película tiene 60 personajes, el famoso está pagado mejor que los 59 restantes”, ha reprochado.

La polémica recuerda a otras que tuvieron lugar en el pasado, como cuando Dani Martín prestó su voz al actor Jack Black en la película ‘Escuela de Rock’, un trabajo poco cuidado por el que el propio cantante pidió perdón años más tarde. “Me pidió perdón como actor de doblaje. Me dijo que si le llamaran otra vez para ofrecérselo, ahora diría no. Me dijo que no era tan fácil y que lo que hizo fue una cagada”, cuenta Beteta.

Del mismo modo, la cantante Lola Índigo también se convirtió en blanco de las críticas cuando se conocido que la suya sería la voz de Lola Bunny en la película ‘Space Jam’. Se formó tal revuelo que la artista tuvo que pedir perdón y aseguró que donaría todos los beneficios que generase por su trabajo como actriz de doblaje amateur.