Niacinamida, el ‘it-grediente’ que buscarás en tus cremas

De todos los ingredientes de moda en productos para la piel del rostro, ninguno es tan polivalente como la niacinamida. No es que sea nuevo, pero se está poniendo en valor después de convivir durante meses con las mascarillas que nos han acarreado problemas añadidos de rozaduras, acné e irritación. Reclama ingredientes polivalentes que se lleven bien incluso con las pieles más sensibles. El retinol es mágico, pero no todo el mundo lo necesita (por ejemplo, si eres tiktoker, eres demasiado joven para utilizar retinol). ¿Los ácidos? Maravillosos, pero encontrar el que va bien contigo puede llevarte mucho tiempo. He aquí el secreto del éxito de la niacinamida: le gusta a todo el mundo, porque, de hecho, funciona para todo el mundo.

Se trata de un activo que cubre cantidad de necesidades: refuerza la barrera cutánea estimulando la formación de ceramidas (las encargadas de mantener la cohesión de las células) y tiene acción calmante, antiinflamatoria, antibacteriana, despigmentante y seboreguladora. Además, destaca por su alta tolerancia, por lo que se adapta a las pieles con dermatitis atópica o rosácea.

También conocida como vitamina B3, la niacinamida está presente en productos antiacné, muchas veces en compañía del ácido salicílico, y es una buena aliada para tratar las manchas oscuras de hiperpigmentación que suelen aparecer después del verano. Si encima es antioxidante, protege frente a la polución, planta cara a los primeros signos de la edad, mejora el tono de la piel y afina los poros, se convierte en el comodín perfecto para casi todo. Por eso la verás en sérums, hidratantes, mascarillas, ampollas, contornos de ojos.

FlashPatch Hydrating Lip Gels de PATCHOLOGY.

El adiós definitivo a los labios secos. Estos parches de hidrogel hidratan, alisan y suavizan al instante. Contienen niacinamida, péptidos y extracto de té verde.

11,55 € (5 unidades), sólo en Sephora.

Niacinamide Serum de THE INKEY LIST

Especializado en tratar la piel problemática reduciendo el exceso de grasa y eliminando el enrojecimiento. La niacinamida va asociada al ácido hialurónico al 1% para hidratar la piel.

7,55 €, en Sephora.

Go Organic Eco Friendly Cream SPF 30 de + Farma Dorsch.

Formulada con filtros físicos naturales hidrata la piel intensamente mientras la protege de la radiación UV, reduce los poros, matifica y previene la aparición de manchas.

30,02 €.

Beauty Drops Niacinamida 12% + Zinc PCA 1% de Beauty Drops PRIMOR

En la formulación de la Niacinamida 12% + Zinc PCA 1% de Beauty Drops, la Niacinamida (vitamina B3) está indicada para reducir el aspecto enrojecido y congestionado de la piel.

La concentración elevada del 12% de esta vitamina se combina en la fórmula con sal de Zinc del Ácido Pirrolidona-Carboxílico (Zn-PCA) para equilibrar los aspectos visibles de la actividad del sebo. 6,95 €.

Sleeping Mask de VERA & THE BIRDS.

Una mascarilla nocturna de tratamiento intensivo que ha sido formulada con un potente derivado de la niacinamida, con un poder de liberación ocho veces superior y una mayor facilidad de penetración. Actúa en sinergia junto a 15 activos naturales para regalarte una piel recuperada, fresca y repulpada por la mañana.

29,50 €

Total Cream de BABÉ

Crema multifunción que hidrata, repara, regenera, protege, calma y suaviza la piel de rostro, manos y cuerpo, gracias a su completa fórmula enriquecida con activos como la CICA, el Ácido Hialurónico y la Niacinamida. 8,75€

10% NIacinamide Booster de PAULA’S CHOICE

El 10% de niacinamida concentrada minimiza visiblemente el tamaño de los poros y mejora la textura de la piel. 50€

City Life Booster de OSKIA.

Un concentrado, clínicamente probado, que protege la piel contra la contaminación tanto en exteriores como en interiores. Basta mezclar una gota con nuestro tratamiento habitual.

140 €.