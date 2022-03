La madre de Anabel Pantoja tendrá que pasar por quirófano

Anabel Pantoja ha desvelado en sus redes sociales que su madre, Mercedes Bernal, tendrá que ser operada el próximo jueves. Apenas unos días después de que su padre, Bernardo Pantoja, haya sido dado de alta, ahora es su progenitora la que tiene que ser intervenida aunque la “sobrinísima” no ha desvelado el motivo del ingreso.

Sus seguidores se han mostrado además muy preocupados por su ausencia en “Sálvame”. La sobrina de Isabel Pantoja les ha tranquilizado señalando que “me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida, que dónde ando. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar hoy para trabajar en ‘Sálvame’. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda, tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo. Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», confesaba la sevillana. «Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo», concluía en el vídeo que ha compartido a través de Stories.

Los padres de Anabel Pantoja están separados, lo que no ha impedido que Mercedes haya sido el principal apoyo de su hija durante el ingreso de su padre, debido a los problemas de azúcar y de circulación que arrastra desde hace años y que motivaron que tuvieran que amputarle un pie en 2019.