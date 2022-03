Ana Obregón a los 67: su nueva vida a través de sus íntimos

Casi dos años después de la muerte de su hijo, Ana Obregón, que hoy viernes cumple 67 años, empieza a ver la salida al final del túnel. La pena y el llanto han sido compañeros de viaje desde aquel fatídico 13 de mayo en el que Aless fallecía víctima de un cáncer. Desde entonces, su progenitora cayó en un estado de rechazo a la vida, en el que llegó a subir alarmantes mensajes a las redes sociales, en los que dejaba entrever que quería reunirse pronto con su ser más querido. Un libro, «Paula», escrito por Isabel Allende sobre la pérdida de una hija, fue un bálsamo para quien se sentía completamente hundida. Pero fue, sobre todo, gracias a sus amigos más íntimos con los que consiguió superar tanta tristeza y entender que la vida le ofrecía una segunda oportunidad para recuperar sentimientos perdidos. Y hoy mira el futuro con optimismo, centrada en el cuidado de su nonagenario padre, Antonio, también de la Fundación Aless Lecquio y dos proyectos profesionales: formar parte de la nueva temporada del programa televisivo «Mask Singer» y rodar una serie sobre su vida, en la que se interpretará a sí misma.

Esos amigos que componen su círculo más cercano son Susana Uribarri, su representante y confidente incondicional, el periodista Luis Rollán, el escritor y presentador, Boris Izaguirre, y el relaciones públicas, Raúl Castillo, Ra, con el que hoy celebrará una pequeña fiesta de cumpleaños: pocos amigos y muy escogidos.

Ana Obregón con su padre Antonio García FOTO: Instagram

Ana hace una vida normal: casi todos los días visita a su padre, que está delicado de salud. Le quiere con locura. Susana Uribarri es quien administra profesionalmente a Ana Obregón, la que le consigue los mejores contratos y su paño de lágrimas en los momentos de tristeza, que han sido muchos. Y nos asegura que «Ana adora a Antonio, su padre, le mima y le cuida, están muy unidos. Se vuelca con él…». En cuanto al presente de la artista, añade que «le ha costado mucho levantarse tras las recientes pérdidas, pero en estos momentos la veo con ganas de encarar la vida con optimismo. Está muy ilusionada con su participación en “Mask Singer” y en la serie sobre su vida. Desde el más allá siente que Aless y su madre le ayudan a recuperar las fuerzas. Además, se está volcando en crear la Fundación que lleva el nombre de su hijo, cuyo fin es investigar en la lucha contra el cáncer».

La Fundación en cuestión era el sueño que el joven no pudo sacar adelante y su madre le prometió que continuaría si él no se sentía con fuerzas para ello. Y así ha sido.

«Tengo que seguir su legado –manifestó Ana–. Crear la Fundación y volcarme en ella, me motiva mucho… El duelo es el precio que pagas por haber amado tanto. Y a la vida solo le pido volver a nacer para afrontar un futuro sin Aless».

Ana Obregón y Raúl Castillo FOTO: Instagram

Es Ra, casi su hermano, amigo, confidente, apoyo moral, también paño de lágrimas y hacedor de alegrías, quien se congratula de «ver a Ana tan animada ante los proyectos profesionales más inmediatos. Soy feliz al verla feliz. Sobre todo, cuando hablamos de la Fundación, ahí se emociona por completo. Es un proyecto de cariño, de vida y de recuerdo hacia un hijo que continúa vivo en su corazón». El amor no tiene cabida en la vida de la artista, no es tiempo de parejas, quizá de amigos entrañables. Raúl lo sabe y desvela que «me sentiría muy feliz si llega a su vida un buen hombre que la enamore. Que le haga recuperar un sentimiento que no anida en su corazón desde hace años».

A Luis Rollán, su amiga le llama «mi hermanito. La encuentro cada vez más serena, se va recuperando poquito a poco. Es una mujer con una fortaleza increíble».

Y el póquer de íntimos lo completa Boris Izaguirre, que revela que «compartir con Ana su nueva vida me llena de alegría. La quiero muchísimo. Ahora es cuando empieza a abrirse a nuevas ilusiones. Es una gran mujer, cariñosa, sincera y sensible que, con la ayuda de todos, va saliendo adelante».