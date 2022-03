Nadie conoce mejor a Ana Obregón que su intimísimo Raúl Castillo. Amigo y, sobre todo, confidente y paño de lágrimas, nos desvela los secretos de la vida de la artista en estos últimos años marcados por las muertes de su hijo y su madre. Raúl trabaja actualmente de relaciones públicas de una conocida discoteca de Madrid, Oh My Club, cuyo cargo ostentó previamente Kiko Matamoros. Sin embargo, su perfil es completamente anónimo en cuanto a proyección pública. «Ra», como se le conoce en su entorno más cercano, es también periodista, pero sobre todo casi un hermano para Ana Obregón.

Noticias relacionadas Amistad. Raúl Castillo desnuda el corazón de Ana Obregón

«La entrevista con Bertín fue un pasito más que tenía que dar Ana, para demostrar que tiene más fortaleza que hace unos meses. Que se siente más preparada… Y ha recibido tantas muestras de cariño en los últimos días que se siente feliz. Empieza a tener más alegría en el corazón. Es algo muy positivo en su evolución personal. Tanto apoyo la llena plenamente», cuenta a LA RAZÓN.

«Ra» nos habla de la mujer más íntima, la que conocen los suyos, la más desconocida para el gran público: «En situaciones normales es alegre, , enérgica, muy vital, divertida, simpática… Cuando nos conocimos, hace ya más de veinte años, lo que me llamó la atención de ella fue todo eso. Y la luz que desprende su mirada», detalla.

Se vieron por primera vez en una tienda de ropa y el flechazo de amistad fue perfecto. Raúl admite que «estamos ante una mujer muy de verdad, muy transparente, cuando se siente mal se recoge en casa, pero en los momentos felices es de compartir mucho con los demás. Conmigo se abre en canal, los dos nos damos consejos, desde la forma de vestir a los novios que nos han ido saliendo. Si le gusta algún chico, o si me gusta alguno a mí, nos lo comentamos».

Ana Obregón antes de dar positivo por coronavirus. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Pero Ana lleva demasiado tiempo sin estar enamorada: «No le he conocido un amor desde hace años, y menos ahora. Ana aún no está abierta a tener una pareja, yo le comento que le vendría bien enamorarse, pero contesta que es mejor que me enamore yo. Le digo que me encantaría que recuperara la ilusión en el terreno de los sentimientos. Porque el amor es la mejor medicina. Pero Ana no está para ennoviarse en estos momentos», matiza.

Ella prefiere centrarse en en la vuelta al trabajo. A Ra le satisface que «se haya embarcado en la aventura de «Mask Singer» y que vaya a grabar un biopic sobre su vida. Le vendrá muy bien para desahogarse y recuperar sensaciones. Está muy centrada en esto y en cuidar a su padre, que acaba de cumplir 96 años. Ella se agarra a él con fuerza. Se adoran mutuamente», incide.

¿Podrá recuperar totalmente su vida Ana Obregón? ¿Está preparada para rehacerla? Responde Ra que «la muerte de los seres queridos te causa un dolor crónico, pero ella está aprendiendo a vivir… Yo no soy padre, pero perder a un hijo causa un trauma tremendo».

Bertín Osborne y Ana Obregón, en "Mi casa es la tuya" FOTO: Telecinco Telecinco

Hablamos de la presencia de la religión en Ana, y manifiesta que «ella cree más en las energías positivas, confabula mucho con el budismo, porque, al final, la religión cristiana no nos deja entender muchas cosas, y es bueno entender que existen otras alternativas que te ayudan a llegar más lejos. Ana hace sus meditaciones, practica yoga, hace deporte… Pasito a pasito sale adelante».

El 18 de marzo Ana Obregón cumplirá unos 67 años que no aparenta. A pesar de que hay quien opina que suele quitarse años, su amigo no entra en polémicas. y se limita a adelantarnos que «celebraremos juntos su cumpleaños, estaremos con ella un grupo de amigos que la queremos. Seguro que ese día sacará de dentro su faceta más coqueta, que lo es, y mucho, le gusta cuidarse en todos los aspectos de la vida».