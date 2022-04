Primavera Po: Ana Mena se queda... en bragas

“Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas en el escenario”, reconocía la propia Ana Mena tras su actuación en el Festival Primavera Pop 2022 de Los 40, celebrado en Madrid en el Wizink Center.

Ana Mena, en el Primavera Pop 2022 FOTO: Ana Mena Instagram Ana Mena Instagram

A pesar del percance, la cantante continúo con su actuación hasta el final como si no hubiese pasado nada. “Ha habido un momento que digo: ¿Qué hago? Me he mirado así hacia abajo y... ¡hostia!. Pero bueno, ha sido divertido porque también el público ha reaccionado con cariño... Ya si eso otro día me pongo un imperdible”.

Hahahahahaha un destape de improviso uoooohhh JAJAJAAJ https://t.co/YE0gd6YCHh — Ana Mena (@AnaMenaMusic) April 2, 2022

No es la primera vez que a Ana Mena se le cae la falda en el escenario. “Tenía que compartir con vosotros este momento porque ha sido literalmente una de las cosas más divertidas y más locas que me han pasado en un escenario. Me ha pasado dos veces, una con Nil Moliner y otra cantando Música ligera, que es una canción muy propia para hacer un destape”, explicó Ana Mena en su ‘stories’ de Instagram.

“Hahahahahaha un destape de improviso uoooohhh JAJAJAAJ”, escribió Ana Mena en Twitter.ana men