Isabel Pantoja, el precedente que desencadenó la ‘Operación Deluxe’ de La fábrica de la tele

La ‘Operación Deluxe’ sigue su curso. Se trata de una investigación policial sobre la filtración de datos confidenciales, como multas de tráfico, expedientes o direcciones, de casi doscientos rostros conocidos. Al parecer, un policía nacional retirado habría accedido a través de sus claves a los archivos de estos famosos, entre los que se encuentran Belén Esteban, Omar Montes, Rosa Benito o el fallecido Àlex Casademunt, para posteriormente facilitar la información a determinados periodistas vinculados con La fábrica de la tele, la productora de ‘Sálvame’. No se trata de un asunto baladí y los investigados se juegan hasta tres años de cárcel...

A varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía les sorprende la predisposición del agente implicado a facilitar información sobre diferentes rostros conocidos a periodistas o profesionales de la comunicación. Por lo visto, se trata de un asunto muy sensible sobre el que sus superiores les conciencian en la academia. De hecho, se recuerda el caso de Isabel Pantoja y la filtración de su expediente para advertir de las consecuencias a las que se enfrentarían. “Cotillear a un famoso, jamás. Nos meten tanto miedo desde Ávila con no hacerlo, poniendo como ejemplo el de las fotografías de la reseña de Isabel Pantoja, que no se me ocurriría”, explica un policía a ‘Libertad Digital’.

Fue el programa ‘¿Dónde estás, corazón?’ quien emitió la fotografía de Isabel Pantoja en comisaría, con el rostro completamente compungido. Entonces, se abrió una investigación para esclarecer qué agente o agentes habían filtrado su expediente, y cerca de un centenar de funcionarios fueron interrogados por utilizar sus claves para acceder al fichero de la tonadillera. La mayoría alegó mera curiosidad y morbo.

Isabel Pantoja en una comisaría de la Policía Nacional FOTO: G3 GTRES

Desde entonces, se mentaliza a los agentes de la gravedad de acceder a los expedientes de rostros conocidos sin que exista una razón justificada. Es por esto que la consulta indiscriminada del policía nacional retirado a los ficheros de casi doscientos famosos sorprende tanto al resto de sus compañeros: “llama la atención que operase con tanta facilidad y a discreción”.

En este caso, fue una intervención de Mila Ximénez en ‘Sálvame’ en el año 2017 lo que despertó las alarmas de la Policía Nacional. La sevillana facilitó información confidencial sobre José Fernando Ortega Mohedano, el hijo de Rocío Jurado, y aludió en numerosas ocasiones a su expediente. Fue entonces cuando las autoridades empezaron a tirar del hilo y comenzaron una investigación que ha llegado hasta la conocida ‘Operación Deluxe’.