El emotivo mensaje de Kiko Rivera a su abuela, doña Ana

Kiko Rivera y su familia han sido siempre grandes devotos de la Semana Santa y es frecuente verles en las procesiones más típicas de Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja conoce muy de cerca la Semana Santa andaluza ya que, desde muy pequeño, ha desfilado en la Procesión de Triana, tanto de nazareno como de costalero. Otros años, ha preferido verlas desde algunos de los balcones de la capital hispalense que se alquilan para seguir estos eventos cargados de sentir religioso. Otros, ha preferido seguirlas andando.

Este año es el primero en el que celebra estas fiestas sin la presencia de su abuela, doña Ana a la que siempre ha estado muy unido.

El DJ echa de menos a su “yaya” a la que ha querido recordar en su último post en Instagram. Junto a una imagen de la madre de Isabel Pantoja le ha dedicado el siguiente mensaje: “Hoy jueves Santo es inevitable acordarme de ti yaya ☺️Como cada año hasta que caiste mala me enseñaste a amar al Señor de Sevilla, el que está en todas las casas, el que nos cuida y protege Nuestro Gran Poder. Yaya este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca. Hoy estás tú más cerca de el que yo. Pídele por todos. Por Mama que aunque no nos hablemos este bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo 💕💕y esté súper beso para ti 😘 de tu nieto que no hay día que no te eche en falta. Disfrútalo desde arriba que yo estaré aquí abajo y espero sentirte ❤️

