Matthias Kuhn, muy molesto con Marc Ostarcevic por sus desprecios

A Matthias Kuhn le han sentado muy mal las declaraciones que Marc Ostarcevic realizó en su contra en la revista ‘Semana’. De ex a ex, los dos formaron parte de la vida de Norma Duval, el croata dejó entrever que la artista se había quitado un peso de encima rompiendo con el empresario y que “más vale estar sola que mal acompañada”.

Que se sepa, ni son amigos ni se conocen, por lo que esa frase despectiva ha molestado muchísimo al agente inmobiliario residente en Mallorca.

No sabemos si tiene el número de teléfono de Ostarcevic, a no ser que Norma se lo haya pasado, ni si ha intentado ponerse en contacto con él para pedirle explicaciones…

Marc Ostarcevic

Uno de sus amigos, que vive también en la isla balear, nos desvela que “Matthias no comprende es actitud de Ostarcevic, en los trece años que estuvo unido a Norma no ha tenido el menor roce con ese hombre. ¿A que viene este ninguneo gratuito? Es un hombre muy discreto y enemigo de polémicas, pero se ve que el otro busca un protagonismo a costa de despreciar a una persona que no le ha hecho nada. Además, Norma no mantiene la menor relación con el padre de sus hijos, ¿qué sabe entonces ese señor de la relación que han mantenido su ex mujer y Matthias?”.

Marc se encuentra actualmente en Benidorm recuperándose de una intervención quirúrgica, y en cuanto pueda viajar se marchará a su tierra natal, Croacia, donde estará varios meses con su familia.