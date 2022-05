Rubén Sánchez Montesinos, sobre su relación con Enrique del Pozo: “Ahora voy a cuidar lo que más quiero”

“Estoy feliz, contento, agradecido y muy enamorado. ¡Feliz!”, han sido las palabras con las que Rubén Sánchez Montesinos ha querido definir su experiencia en el reality “Supervivientes”. Además, el culturista ha confesado a Ion Aramendi que vuelve a España con las ideas más claras sobre sus planes. “La primera semana como parásito fue dura, pero la segunda semana fue de reflexión y asentamiento. Allí aprendes hacia dónde quieres caminar, lo que no quieres tener, lo que quieres mucho y, sobre todo, lo que amas”.

Además, el deportista vuelve con ganas de cuidar aún más su relación con Enrique del Pozo y por ello anunció un cambio de vida en sus planes tras el regreso de Honduras. “Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora yo voy a cuidar lo que más quiero. Estoy orgulloso de él, resulta que es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia. Esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató y eso es el premio que me llevó, el amor de Enrique del Pozo”.

El artista confesó que su relación con Enrique del Pozo va a salir fortalecida de esta experiencia y aseguró que ahora están más enamorados y unidos que nunca.