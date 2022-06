Las ondas surferas de Laura Matamoros

¿Se han dado cuenta cómo va últimamente peinada Laura Matamoros? Al igual que su tía Mar Flores han pasado de llevar el pelo lacio a las ondas surferas más estilosas del momento. Con los rizos hay que tener cuidado porque podemos pasar a ser Jessica del Carmen, personaje principal de una telenovela mexicana o Elle Macpherson en sus mejores tiempos con las ondas al aire en una playa del sur de Australia.

Me consta que las ondas de Laura Matamoros se las hace con el rizador de pelo ghd curve® creative curl. Gracias a su forma cónica con un barril de 28mm de diámetro circular en la base y 23mm de diámetro ovalado en la punta, podrás conseguir unos rizos naturales y grandes ondas con un precioso efecto desenfadado.

Además no destroza el pelo porque moldea tu cabello con total seguridad y consigue los resultados que siempre has querido sin comprometer su brillo natural.

Incluye punta fría protectora que ofrece una zona segura para apoyar los dedos y sujetar el moldeador de pelo mientras rizas. Además cuenta con cable de longitud profesional, modo de suspensión automático tras 30 minutos de inactividad y voltaje universal, para que puedas usar tu rizador en cualquier parte del mundo.

¿LO MEJOR?

Lo fácil que es utilizarlo. Yo que me considero muy torpe con las planchas, rizadores y otras modernidades para moldearme el pelo, lo he probado y me parece facilísimo .

Para crear unas ondas glamurosas divide tu cabello en secciones. Empieza con mechones de 2cm de grosor por la parte trasera y envuelve en horizontal alrededor del barril. Espera 5-8 segundos y suelta el rizo. Para una onda más natural, retuerce el mechón antes de envolverlo en el barril. El cabello siempre debe estar completamente seco.

Truco de peinado: Prepara el cabello con el spray GHD CURLY EVER AFTER y seca con secador. No solo protegerás el cabello del calor del cono rizador sino que potenciarás la durabilidad de tu peinado, sobre todo si tienes el cabello fino.

Utiliza el rizador para crear ondas grandes y conseguir un look glamuroso, moldea los mechones siempre en la misma dirección y peina con un cepillo para convertirlos en unas suaves ondas con movimiento. Para un look más natural y desenfadado, retuerce los mechones y alterna las direcciones colocándolo por encima del barril o por debajo. Usa el peine GHD DETANGLING para conseguir unas ondas abiertas y desenfadadas, o el cepillo GHD PADDLE para suavizar y marcar las ondas.