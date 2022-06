Tamara Falcó: “¿Por qué una mujer cuando gana peso tiene que estar embarazada?”

El nuevo runrún que incomoda a Tamara Falcó es el rumor sobre su embarazo. «¿Por qué cuando una mujer cuando gana peso tiene que estar embarazada?», se pregunta la diseñadora y chef ante la pregunta de LA RAZÓN sobre la posible buena noticia. Y tiene toda la razón. Falcó tiene una relación estable, feliz y mediática con el empresario Íñigo Onieva y la idea era al menos plausible. Todo surgió por un holgado «outfit» de Victoria Beckham que lució en El Hormiguero, el programa que lidera Pablo Motos y donde la hija de Isabel Preysler no deja de ganar popularidad. El rumor surgió gracias a un conjunto de seda de la colección primavera-verano de la firma británica, formado por una larga falda y una camisa oversize, ambos con el mismo estampado en blanco y verde menta.

Falsa alarma

Pues no, no está embarazada. Simplemente, ha cogido unos kilos. Ella lo tiene claro: por el ritmo laboral y personal que lleva últimamente. Si algo está claro es que Tamara Falcó está viviendo su mejor momento a nivel profesional , ya como chef o grabando su propio documental de Netflix que la ha llevado hasta a Filipinas. Además está dando un giro a su marca presentando una nueva colección junto a Pedro del Hierro. Como dirían algunos, la suerte sonríe a los valientes, pero la suerte también es cuestión de lucha y esfuerzo. Y aunque Tamara Falcó lo ha tenido todo desde pequeña, también se ha caído muchas veces y se ha tenido que volver a levantar hasta conseguir encontrar sus verdaderas pasiones y convertirse en toda una mujer empoderada que lucha por sus sueños. Esta faceta, la de mujer tenaz, la veremos en «Tamara Falco: la marquesa». Una fotografía al natural de la vida de Tamara, una celebrity nada corriente. Su personalidad, su visión, forma de ser y estilo de vida la hacen única. El documental acompañará a Tamara, su familia y su entorno más cercano para adrentarse en los proyectos profesionales y personales. Sus amigos y familiares terminarán de definir el retrato más íntimo y cercano de la flamante marquesa de Griñón que incluso acudió a ver al Papa.

Con la naturalidad que la caracteriza confiesa sin tapujos. «No es que coma de rancho, pero llevo una época feliz con mucho trabajo y comiendo a deshoras. Trabajar en un rodaje exige comer un poco a salto de mata», confiesa. A la vez que bromea con eso de que su hermana Ana tiene una genética filipina, que no le deja engordar aunque quiera, y ella es más Falcó, se le nota pronto los efectos de ser disfrutona. Los que conocen a Tamara aseguran que ella por convicciones religiosas, nunca se quedaría embarazada fuera del matrimonio. «No es su idea. Ella piensa que el fin de todo el noviazgo es el matrimonio y luego los niños vienen de forma natural. No hay que saltarse pasos. Nunca se quedará embarazada sin pasar por el altar», aseguran a este medio.

Iñigo Onieva y Tamara Falcó FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Trucos de belleza

¿Se acuerdan de la fotografía que este mismo medio publicó hace dos años? Lucia Tamara palmito y abdominales con un bikinazo impresionante y la red social se revolucionó. ¿Cómo ha conseguido la hija de Isabel Preysler este cuerpazo? Marta Boira, experta en belleza, lo sabe. «Además de cuidar mucho su alimentación, Tamara Falcó sigue el Metodo Tracy Anderson que (ya ha convencido a Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio o Nieves Álvarez. entre otras celebrities) y practica yoga con Paty Galatas. Lo que busca el método de la entrenadora y bailarina Tracy Anderson es un cuerpo «equilibrado y fuerte». Hasta ahí todo perfecto. Su objetivo es trabajar músculos accesorios, esos que no se trabajan demasiado habitualmente. Y para ello propone una serie de movimientos repetitivos practicadas en unas condiciones muy concretas de calor y humedad, 35ºC y un 75% de humedad. Para todo el tema de alimentación, Tamara se puso en manos de Christina Barrantes, nutricionista de la Clínica Buchinger. La experta le enseñó, además de comer sano, a comer bien con unos platos que le ayudaron a mantenerse sana por dentro y por fuera», detalla.

Y añade que Tamara sigue acudiendo a la clínica de Marbella una vez al año. Muchas veces acompañada de Mario Vargas Llosa y su madre. Su piel se la sigue cuidando la gran Carmen Navarro y ha conseguido ese cutis de porcelana que siempre quiso. «Me cuentan que varias pacientes se han cruzado con Isabel Preysler en su centro exclusivo de Pozuelo y le pregunto a Carmen que si es verdad. Ella tan discreta como siempre ni confirma ni niega nada.¿ Se imaginan que ahora fuera Isabel la que pidiera consejos de belleza a Tamara? Pues no es ninguna tontería ... y si no estén atentos a este proverbio chino: «Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno; ni es bueno el maestro», recalca Boira.

Lo cierto es que no hay campanas de boda ni bebé a la vista. Aunque lo primero, no es descartable en el corto plazo. Todo seguirá su curso, sin presiones. «Íñigo se moriría de la risa si yo la pidiera matrimonio. Yo para eso soy muy tradicional, me haría ilusión que me lo pidiera él», sentencia.