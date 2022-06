Tamara Falcó ya tiene casa nueva: las fotos de su increíble ático de lujo

De un tiempo a esta parte, la popularidad de Tamara Falcó se ha venido disparando gracias a sus recientes trabajos en televisión. En ‘MasterChef Celebrity’ se ganó el cariño de buena parte de los espectadores y su éxito continuó en ‘El hormiguero’, donde colabora de forma habitual. Además, el despegue de su carrera mediática le ha valido para consagrarse como una influencer y ha colaborado con importantes marcas o empresas. Todo esto conlleva un importante aumento de sus ingresos económicos, y hace unos meses se comunicó que la marquesa de Griñón se había comprado una espectacular casa.

Recreación de la terraza de uno de los áticos de la urbanización donde vive Tamara Falcó FOTO: autor desconocido Kronos Homes

Solo ella puede convertir una entrega de llaves en un evento en el que ha reunido a la prensa, que han sido testigos de cómo Tamara Falcó ha recibido el juego que le permitirá abrir las puertas de su nuevo hogar. “Quiero compartir con vosotros la ilusión que me hace recibir las llaves de mi primera casa”, ha escrito en su cuenta oficial de Instagram, donde también ha publicado algunas imágenes de la vivienda. Cuenta con exclusivas zonas comunes que incluyen una gran piscina central y un spa que hará las delicias de todos los residentes.

La piscina de la urbanización donde vive Tamara Falcó FOTO: Autor desconocido Kronos Homes

La vivienda que Tamara Falcó ha adquirido es un ático dúplex valorado en un millón y medio de euros, cuyo principal atractivo son las grandes terrazas que ofrecen unas vistas privilegiadas de la ciudad de Madrid. La urbanización se encuentra en el barrio de Puerta de Hierro, muy cerca de la residencia de su madre, Isabel Preysler.

Recreación del salón de uno de los áticos de la urbanización donde vive Tamara Falcó FOTO: autor desconocido Kronos Homes

“Mi madre vive aquí al lado y cuando venía a verla veía que se estaba construyendo algo. Entonces, me metí en Internet para ver qué era y los diferentes pisos, y la verdad es que no me imaginaba que iba a poder acceder a uno. Ahora tengo la suerte de tener mi propio piso, estoy supercontenta. Es un sueño”, ha dicho durante la entrega de llaves.

Tal y como muestran las imágenes, se trata de una casa muy amplia y luminosa, con estilo moderno y diseñada por el célebre arquitecto Joaquín Torres, que mantiene una relación sentimental desde hace años con Raúl Prieto, actual director de ‘Viva la vida’ que anteriormente ejerció el mismo rol en ‘Sálvame’.