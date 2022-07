¿Cuál es el verdadero estado de salud de Raquel Mosquera?

Ayer, en ‘Viva la vida’, surgían muchas incógnitas respecto al estado de salud de Raquel Mosquera. La peluquera se había convertido en una de las protagonistas semanales desde el comienzo de la emisión de la segunda temporada de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, en la que ella como otros pertenecientes a la familia mediática de Rocío Jurado estaban siendo señalados por la hija de la artista. Tras el primer episodio, la peluquera ha ido respondiendo en el plató donde trabaja a cada una de las acusaciones de la hija de Pedro Carrasco y ha estado muy activa en redes sociales desmintiendo informaciones y defendiendo la verdad de su historia.

Pero, de un día para otro, la mujer del boxeador dejó de asistir al plató donde tenía que asistir a trabajar y sus compañeros no dudaron en especular que no se encontraba muy bien de salud tras las últimas semanas, donde había vivido duros enfrentamientos y se había metido en grandísimas trifulcas por defender a capa y espada su relato y sus vivencias. Algunos aseguraban que no estaba pasando por un buen momento emocional y otros, directamente, no tenían ni idea del paradero de la peluquera.

Tras estas incógnitas, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido despejar cualquier duda sobre ella y ha sido la propia Raquel Mosquera la que ha despejado cómo se encuentra ahora mismo y desvelado los motivos de su ausencia a través de su cuenta de ‘Instagram’. Con una foto suya, mandaba un texto tranquilizador a todos sus fans y seguidores: “Deciros que me siento y estoy muy bien, fuerte y en uno de los mejores momentos de mi vida”, comenzaba diciendo la televisiva. “He preferido descansar, relajarme y dedicar el poco tiempo que tengo a mi familia. Ya que en mi centro de belleza, tengo alguna profesional de vacaciones y otra de baja. Y el domingo, es el único día que tengo para descansa”, comentaba después sobre su ausencia en el programa ‘Viva la vida’.

Después, ha querido lanzar un tajante mensaje sobre su estado de salud: “De ninguna de las maneras, digo que la prensa me quiere mandar al hospital. Eso lo dice una personita, que siempre tergiversa mis palabras. Todo el mundo sabe a quiénes les gustaría que yo terminase en el hospital”, terminaba lanzando un dardo en venenado sin nombre.